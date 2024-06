“El compostero, mejor cerca de la cocina para darle de comer de forma fácil y correcta”

–¿Cuál es la mayor dificultad a la hora de concienciar a la gente para cerrar el círculo y convencer para elaborar compost, separar adecuadamente la basura…?

–Después de más de dos décadas trabajando en este mundillo me doy cuenta de que el principal problema es que el vecino, en realidad, no tiene información. Y esa información no ha de llegarle a través de un folleto divulgativo al uso, lo que tenemos que hacer es hablar directamente con el ciudadano, explicarle en persona para que se hacen la cosas, el cómo y el porqué. Y cuando lo hacemos así, puedo decir que el 99 por ciento de la gente, responde bien.

–¿Sería una opción contar con ordenanzas municipales que obligasen a la separación de basura y sancionar el incumplimiento?

Sería una opción a la que se podría llegarse en un futuro, pero antes tenemos mucho recorrido por la parte de información, que es por la que abogo, pero, eso sí, información casa por casa, puerta por puerta. Eso es arduo, pero cuando llegas así, la gente responde.

–Cuándo visita a ese vecino para tratar de convencerle de la instalación: ¿Qué es lo primero que le dice?

–Que solo es una cuestión de tomar una decisión, tan sencillo como un cambio de costumbre. Lo más difícil es dar al paso: una vez se hace, lo demás es muy fácil… Para entonces, una vez que se empieza a hacer bien y se adopta la nueva costumbre, el ciudadano ya nunca dará marcha atrás.

–Díganos algo de esa información que no nos llega bien, o que mismo nos falte.

–Se desconoce que es el punto verde y su significado.

–¿Qué es, en definitiva?

–El punto verde es ese icono circular que llevan los envases y que muestra dos flechas rotando.