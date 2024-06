¿Será legal el Barrantes antes del final de Luar?

El pregón siempre es una buena oportunidad para despellejar con humor a algún que otro personaje de la vida pública; a mayores, en el caso de la Festa do Viño Tinto do Salnés, todos los pregoneros aprovechan también sus minutos de gloria para sumarse a la causa de la regularización de la uva “folla redonda”. Así lo hizo también ayer la periodista y comunicadora María Foscaldo, aunque el pregón lo diese su alter ego, la “influencer” Virtudes la Repunante.

Ambiente en una de las bodegas que venden sus caldos en la carpa oficial. / Iñaki Abella

“No sé qué va a llegar antes, si el final de Luar o la regularización del Tinto”, manifestó en un momento. “La uva folla redonda es más resistente que el ‘Manual de resistencia’ de Pedro Sánchez”, añadió posteriormente, en alusión al origen de esta variedad híbrida, que se popularizó en O Salnés tras una plaga de filoxera que acabó con la práctica totalidad de los viñedos autóctonos, y que sin embargo no pudo con la “folla redonda”.

Público asistente al acto de los valedores y a la lectura del pregón. / Iñaki Abella

Por ello, Virtudes la Repunante abogó por “ir a Europa” a preguntar cómo va la regularización, e ironizó con el anuncio de que sería una realidad en cuatro años. “Habría que saber si será en cuatro años laborables, o en cuatro años brutos”. Tampoco dejó pasar la oportunidad de bromear con una de las características más conocidas del vino Barrantes, como es su capacidad de manchar la ropa. “Las manchas de las fresas con vino son más difíciles de quitar que a Puigdemont de Waterloo”.

En el pregón, que contó con traducción simultánea a lengua de signos, al igual que la investidura de los valedores, Foscaldo aludió también a asuntos de actualidad, planteando la conveniencia de construir una pista de aterrizaje en casa de Pedro Campos para los viajes del rey emérito a Sanxenxo, de la reconciliación de Maite Zaldívar y Julián Muñoz, o de la fruta de Isabel Ayuso. Estando en Ribadumia, tampoco faltaron las menciones a la “rotonda de Louzán”, en alusión a la de Os Castaños.

Muy buen ambiente

La lectura del pregón se hace en la Carballeira de Barrantes, justo después de la investidura de los nuevos valedores. Se trata de un acto muy vistoso, ya que sobre el escenario hay una veintena de catadores puntuando los vinos finalistas, de los que saldrán a posteriori los 12 ganadores, seis en la categoría de Barrantes y seis en la de autóctonos. Finalizado este acto, hay en la misma plaza una degustación gratuita de vino tinto, acompañado de pan de maíz y chorizo.

El sábado es el día grande de la Festa do Viño Tinto do Salnés, y eso se notó también desde mediodía en la afluencia a los establecimientos hosteleros de la localidad y a la carpa instalada en la avenida Bouza Martín. Cosecheros consultados apuntan que han tenido un volumen de ventas elevado, aunque aún no se atreven a afirmar si es mayor que el del año pasado.

Comida más pausada

La organización hizo este año un esfuerzo de puntualidad, después de que en ediciones anteriores el acto de los valedores y la lectura del pregón se prolongase más allá de las dos de la tarde. Ayer, el acto en la Carballeira empezó media hora antes de lo habitual, y eso permitió empezar mucho antes la comida oficial en el pabellón.

De este modo, las 920 personas que se dieron cita para comer pudieron disfrutar del almuerzo con más calma que en otras ocasiones. Como es tradición en la fiesta de Barrantes, fue servido por la pulpería Aurora, y el menú constó de empanada, pulpo á feira, carne ao caldeiro, y de postres rosca y las afamadas fresas con vino tinto. Todo ello, regado con caldos de Barrantes.

