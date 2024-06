A Copa Mörling achega a súa terceira edición erixida en mundial das dornas

A Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial (Culturmar) organiza por terceiro ano consecutivo a Copa Mörling de dornas a vela, unha proba que naceu como mostra de agradecemento á labor realizada na salvagarda das embarcacións tradicionais galegas polo etnólogo e antropólogo sueco Steffan Mörling. O circuíto desta edición estará formado por cinco regatas. A copa arrancará en Portonovo o 15 de xuño e finalizará, o 31 de agosto, na Illa de Arousa.

As regatas de dornas a vela, lonxe de ser unha mera competición deportiva, son unha demostración de saberes tradicionais que forman parte do rico patrimonio inmaterial que supón a navegación tradicional con vela de relinga. Co obxectivo de promover e estimular a partipación neste tipo de eventos, Culturmar conseguiu en 2022 unificar catro regatas de dornas a vela que xa existían en Galicia e engadiu unha nova, a de Combarro, para crear a Copa Mörling.

Ao longo de dous meses, as vilas de Portonovo, (XV Regata do Sepelo- 15 de xuño), Cambados (VII Regata do Salnés- 6 de xullo), O Grove (XXXV Regata dos Faros- 27 de xullo), Combarro, (III Regata da Reiboa- 24 de agosto) e A Illa (Triángulo do Cantiño- 31 de agosto) serán escenario das cinco regatas desta terceira edición da ‘Copa Mórling’.

Un momento da presentación das regatas. / Iñaki Abella

O presidente de Culturmar, Xosé Luis Sacau, asegura que chegar á terceira edición deste campionato demostra que se trata dunha competición “en vías da plena consolidación” e que axuda a manter viva a cultura das dornas. Por riba do espírito competitivo da copa, “que pode animar á xente máis nova a participar”, está o feito de que “poidamos ver nas rías trinta ou corenta dornas navegando e gocemos da súa plasticidade e elegancia no mar”, asegura Sacau.

Pola súa banda, Héctor Suárez, presidente da Escola de Navegación Tradicional ACD Dorna da Illa, lembrou que o compromiso da recuperación das dornas xa comezou 40 anos atrás coa primeira edición da Volta á Arousa. “Corenta anos levamos facendo cousas para que esta tradición non desapareza e a cultura das dornas siga viva”, explicou. Engadiu que se trata de embarcacións típicas das Rías Baixas “e non debemos permitir que se perda a súa forma de navegar. Catro décadas despois, na Illa temos unha frota importante de dornas e patróns comprometidos”, lembrou o responsable da asociación. “Nós poñemos todo o tempo e as ganas, pero as axudas das institucións son fundamentais”, puntualizou.

Serán dous meses e medio de competición en cinco sedes. / Iñaki Abella

Na presentación da III Copa Mörling tamén estivo presente o deputado de Pontevedra Javier Tourís, quen comprometeu un ano máis a axuda económica da Deputación e agradeceu “todo o traballo e o tempo” dos colectivos a prol da conservación do patrimonio marítimo. “A provincia de Pontevedra é un gran tapete de actividades deportivas e culturais”, afirmou Tourís.

Por parte do Concello da Illa, estiveron na presentación o alcalde, Luis Arosa, e a concelleira de Educación e Mar, Elena Otero, quen quixo poñer en valor o tempo que os colectivos como ACD Dorna dedican á conservación da tradición mariñeira. A edil incidiu na necesidade de transmitir ás novas xeracións esta tradición. “Deben saber que existe outro tipo de deporte. Que do mar, vívese, pero que tamén se desfruta”, engadiu. O rexidor arousán falou da navegación en dorna como “unha maneira de desconexión e de desfrute” e reiterou o apoio do Concello á este tipo de actividades.

