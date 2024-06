Barrantes encumbra los vinos de D’Arvelos y del histórico cosechero Francisco Martínez

Hace ya más de una década que el nombre de D’Arvelos es sinónimo de buenos vinos tintos. Y Francisco Martínez Castro es un cosechero que lleva aportando vino a la fiesta de Barrantes desde sus orígenes. Ayer, D’Arvelos y Francisco Martínez fueron encumbrados en la Festa do Viño Tinto do Salnés, tras ganar respectivamente los concursos en la modalidad de autóctonos y de tinto Barrantes.

Los nuevos valedores, con las autoridades, durante el acto en la Carballeira. / Iñaki Abella

En el caso de Francisco Martínez, ayer fue un día de alegría por partida doble. Poco después de la una de la tarde, fue investido valedor del Tinto; apenas seis horas después, se acercó a la mesa presidencial de la comida oficial para recoger el primer premio de la categoría de Barrantes de manos del alcalde de Ribadumia, David Castro.

Francisco Martínez, también conocido como “Paco de Noya” colaboró con la fiesta desde sus inicios, y fue muchos años catador. Minutos antes de ser investido valedor, el conductor del acto dijo de él que, “es uno de los responsables de que nos encontremos en esta 51 edición, y defiende la “folla redonda” allí donde tiene oportunidad”.

“Paco de Noya” reside actualmente en Curro (Barro), si bien es natural de la parroquia de Ribadumia, y lleva tiempo haciendo buenos vinos. Prueba de ello es que en 2021 también ganó el primer premio. Mientras, la bodega D’Arvelos, de Vilalonga (Sanxenxo) es otro ejemplo de buen hacer.

El año pasado, su caíño tinto también estuvo entre los seis finalistas de la categoría de autóctonos, y en esta ocasión mereció el primer premio. Su responsable recibió el galardón de manos del delegado de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera. En segunda posición de autóctonos quedó otro caldo de Vilalonga, el presentado por Dolores Calo González.

Tercero fue Carmelo Vieites Santos, de Corvillón (Cambados); cuarto, Eugenio Núñez Otero, de Vilariño (Cambados); quinto, Carlos Núñez Otero, también de Vilariño; y sexto, Lino Domínguez Torres, de Leiro (Ribadumia).

Mientras, en la categoría de tintos Barrantes, el segundo clasificado fue Javier Jamardo Castro, de la parroquia de Leiro; tercero fue Juan Luis Lores Fernández, de Barrantes; cuarto, Luis Rodríguez Balsa, también de Barrantes; Juan Rial Cores, de Sisán (Ribadumia), recibió el quinto premio; y el sexto fue para Jaime Cancelo Baúlo, de Barrantes.

Ausencia casi total del PSOE

Una de las particularidades de la Festa do Viño Tinto do Salnés es que acuden alcaldes y concejales de la mayoría de ayuntamientos de la comarca, de todos los colores políticos. Sin embargo, este año no ha sido así, y la presencia de representantes del PSOE o el BNG de O Salnés ha sido prácticamente nula. Probablemente, esto se deba al enrarecido ambiente político que se vive en la comarca tras la moción de censura en la Mancomunidade do Salnés, y tras la que se convirtió en presidente comarcal precisamente el alcalde de Ribadumia, David Castro. Ayer, el PSOE institucional estuvo representado solo por un teniente de alcalde de Meis.

Los seis nuevos valedores de un caldo único La Orde do Tinto cuenta con seis nuevos valedores. El primero en entrar en la cofradía fue Francisco Barral Muiños, de Barrantes, cosechero “ligado a la Festa do Tinto desde aquellos tiempos en los que las catas se hacían aún por las parroquias”. Le siguió otro viticultor, este de Sisán, Juan Rial Cores. Tras él, recibió la distinción Olimpio Dafonte Fontán, de Portas, que también tiene viñedos de “folla redonda”. El cuarto nuevo valedor fue Carlos Iglesias, que fue alcalde de A Illa con el PSOE entre 2015 y 2023, y vicepresidente de la Mancomunidade do Salnés entre 2019 y 2023. “En estos años hizo una fuerte defensa del tinto Barrantes”, apuntan desde la organización. Finalmente, fueron distinguidos el ya citado Francisco Martínez Castro, ganador del concurso en la modalidad de Barrantes, y Marina Porto Vázquez, de San Vicente de Nogueira (Meis), que lleva más de diez años con un puesto propio en la carpa oficial.

La orquesta Panorama pone el broche La fiesta de Barrantes termina hoy. A las 10 de la mañana, sale la séptima edición de la andaina solidaria, que en esta ocasión se hace en beneficio de la asociación TDAH Salnés. A mediodía habrá juegos populares en la plaza del Concello, que podrán disfrutarse hasta las seis de la tarde. También a las 12.00 horas, está prevista una demostración gastronómica en la carpa oficial, y a las 12.30 hay misa cantada y procesión en la capilla de Barrantes. A la una de la tarde, el Dj Bruno Canario amenizará la sesión vermú en la carpa. En el capítulo musical, los grupos M-80 y Añoranza actúan a partir de las 20.00 horas, y la jornada finaliza con una verbena de Panorama. A medianoche, el público podrá disfrutar de los fuegos artificiales.

