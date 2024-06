La valla que salvó la vida a un conductor que a punto estuvo de caer a las aguas del río Chanca

Un accidente de circulación causó la rotura del vallado de protección del puente sobre el río Chanca en el lugar de Abuín (Dena), lo que obligó a ser retirado y actuar al agente de Policía Local con que cuenta el cuerpo balizando la zona.

Acaeció en la noche del miércoles en que un vehículo, conducido por un vecino del municipio meañés, y que circulaba sobre el vial local en dirección al polígono de Nantes, se salió de la calzada en esa pequeña curva, cruzando el carril e impactando con la valla protectora. Cumplió ésta su cometido impidiendo que el automóvil se precipitara al río.

Una cinta de aviso

Al día siguiente, el vecino notificó a la policía local lo acaecido. La valla doblada y visiblemente dañada fue retirada por los servicios municipales el jueves. Acto seguido la policía local dis-puso dos vallas de obra en los extremos, unidas con un precinto de plástico, advirtiendo a peatones y automovilistas de la peligrosidad de ese punto, a fin de evitar caídas al río.

El Concello trabajará con premura para intentar disponer una nueva valla protectora en ese lugar, donde el Chanca discurre entubado por debajo, atravesando el vial.

Pleno este miércoles

Por otra parte, el alcalde Carlos Viéitez convocó durante la mañana de ayer el pleno correspondiente al mes de mayo -que debía haberse celebrado el día 30- para el próximo miércoles, día 5 de junio, a las 20.00 horas. Eso sí, tal y como se temía desde la oposición, el pleno se convoca como extraordinario, en detrimento del ordinario que debía haber sido el de mayo. Pese a esa tipificación, el regidor se ha avenido a permitir ruegos y preguntas en el último punto, pero no se podrá abordar moción alguna que se presente por vía de urgencia.

Renuncia de Sueiro y Mancomunidade

La sesión vendrá marcada por dos decisiones de representantes municipales. Por una parte, decidir sobre el nuevo edil meañés en el pleno de la Mancomunidade do Salnés, tras la renuncia del concejal de Veciños de Meaño, Jorge Besada Serén, en el órgano mancomunado. Su decisión de abandonar el cargo el pasado mes de marzo, dejó la situación en el aire, al no tener claro, ni el alcalde ni la secretaria, como debía procederse para cubrir la vacante. Al final un informe de la Diputación de Pontevedra avaló la fórmula de que el pleno eligiera un único sustituto, y no procedía la votación al completo.

Y la otra decisión de representantes municipales es el dar cuenta formalmente de la dimisión a su plaza de edil de Jesús Sueiro Méndez, quien fuera el alcaldable de PP en las pasadas elecciones. Una dimisión que fuera anunciada ya por el propio Sueiro el pasado 17 de abril. Tocará en una sesión posterior el nombramiento de su sustituto, que será María Cruz Vázquez Torres, vecina de Dena que se embarcara en las pasadas municipales en la aventura política. Una edil que partía en el número 5 de la lista, y cuyo turno le llegó tras la renuncia de los números 2, 3 y 4, que eran David Couso, Iria Castro y Carlos Fandiño.

En la sesión, la corporación decidirá además sobre un expediente de modificación presupuestaria.

Suscríbete para seguir leyendo