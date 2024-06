Un flechazo con la lengua española gracias a Camarón y a Paco de Lucía

“Estoy emocionada pero contenta”. Son palabras de Aline Golay, la asistente en lengua francesa desde el pasado octubre en el IES Castro Alobre (Vilagarcía), mientras hace las maletas para regresar a su Francia natal.

Durante los últimos meses se produjeron varios intercambios fructíferos entre el país galo y el instituto vilagarciano, tanto de docentes como de alumnos, y Golay fue la encargada de ejercer de asistente.

Al terminar su tercer año de universidad en la facultad de Letras (en 2023), la responsable de su formación, la señora Sacksteder, le ofreció dos destinos para realizar su asistencia en lengua francesa: Madrid o Galicia. No lo dudó y se vino a tierras atlánticas, donde se confiesa una enamorada de la naturaleza y la gastronomía de Arousa, así como de la generosidad de sus gentes. Además en la capital española ya había estado hace una década de Erasmus completando sus estudios de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III en Getafe.

Desde los 13 años

¿Cómo nació el amor de Aline por la lengua castellana? Su primer contacto con este idioma se produjo a los siete años cuando en la escuela un niño hijo de una española contó hasta diez. Entonces ella se dijo: “Cuando sea mayor yo también tocaré las mismas notas musicales que este niño, con mi propia boca y mi propia voz”. “Sin saberlo nació mi amor por los sonidos y vibraciones tan extraños como sorprendentes, es decir, las lenguas vivas”, relata la francesa.

Pero no fue hasta los 13 años cuando recibió su primera clase de español. Cuando su profesor le preguntó por qué había elegido el castellano como segunda lengua en lugar del alemán, ella respondió muy seria: “Elegí el español porque quiero acercarme a los sonidos del idioma de mi abuela, que es el italiano”.

También en su adolescencia se produjo “un flechazo” que no puede explicar –confiesa–. Vino a raíz de un encuentro en la emisora cultural nacional del grupo Radio France entre Camarón de la Isla y Paco de Lucía. “Nunca he entendido su habla en todos estos años y nunca he buscado ni tenido la más mínima pretensión de traducir nada más que las pulsaciones de su voz y su guitarra; es un lenguaje que entiendo bien y que solo se puede entender de la misma manera que cuando uno escucha a Brel cantando e interpretando “Amsterdam”.

Suscríbete para seguir leyendo