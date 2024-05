La Unión Europea califica de excelente el agua del 96% de las playas de O Salnés

El 96 por ciento de las playas de O Salnés tienen un agua con una calificación de excelente, según los parámetros de la Agencia Europea de Medio Ambiente, que ha publicado esta semana los resultados de las analíticas realizadas durante el año pasado en miles de zonas de baño del continente.

En el informe de la agencia europea no figuran todas las playas, pero sí la inmensa mayoría. En el caso de O Salnés y Ullán, se incorporan al listado unas 70 zonas de baño, la mayoría marítimas, pero también una fluvial (la de Cabanelas, en Ribadumia) y una de transición, la de Catoira. Y solo el agua de tres de ellas tienen una calificación inferior a excelente.

En concreto, el organismo comunitario divide los arenales en cuatro categorías, según la calidad de sus aguas: pobre, que es el nivel más bajo; suficiente, bueno y excelente. La de Catoira, situada en una zona de transición, con aguas del río Ulla y de la ría, es la única que figura en la categoría de “pobre”, que equivale al suspenso.

Varias playas han repetido la calificación de "excelencia" todos los años desde 2013

Se trata de un arenal cuya agua ha ido empeorando progresivamente a lo largo de los últimos años. De 2013 a 2019 había obtenido casi siempre la clasificación de buena (el segundo nivel), pero en 2020 y 2021 la Agencia Europea de Medio Ambiente rebajó la calificación a suficiente, y en las dos últimas campañas (2022 y 2023) le ha dado un suspenso.

Las otras dos zonas de baño de Arousa que no alcanzan la categoría de excelente están en Vilagarcía, y una de ellas lució hasta no hace mucho la bandera azul. Se trata de las de O Preguntoiro, en Vilaxoán, y A Concha. Esta última, que es el arenal más próximo al casco urbano de Vilagarcía, ha mejorado un poco el estado de su agua desde 2019, y lleva cuatro años con una calificación de buena. Pero la situación era distinta hasta no hace mucho, y en 2014, el organismo comunitario le dio una nota de “pobre”.

En lo que respecta a O Preguntoiro, lejos quedan los años de esplendor y bandera azul. A la imparable pérdida de arena que ha sufrido una parte importante de la playa se une el empeoramiento de las condiciones del agua. Así, pasó de tener una nota de excelente entre 2013 y 2018, a tener con conformarse con la calificación de buena desde entonces.

Las banderas azules

Vilagarcía y A Illa lucirán este verano cuatro banderas azules. Tres de esas playas llevan teniendo un agua de categoría excelente durante la última década, de forma ininterrumpida. Son las de O Campanario (Bamio, Vilagarcía), Area da Secada y O Bao, estas dos últimas en A Illa. La de A Compostela, en Vilagarcía, ha tenido desde 2013 ocho años con el agua excelente (incluidos los últimos), pero en 2013 tuvo que conformarse con un suficiente, y en 2014 con un bien.

O Grove, que ha renunciado voluntariamente al programa de banderas azules, cuenta también con varios arenales con un agua excelente y que repiten esta clasificación año tras año. Es el caso del de A Lanzada, una de las playas más conocidas y visitadas de Galicia.

Sucede lo mismo con otras playas muy apreciadas de O Grove, como podrían ser las de Raeiros, Area da Cruz o Con Negro. Sanxenxo es otro municipio que puede presumir de tener numerosas zonas de baño con un agua excelente. Montalvo, Baltar, Silgar o Canelas, que son algunas de las más famosas, han recibido año tras año la máxima calificación durante la última década.

Cambados y Ribadumia

El informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente revela que también pueden presumir de tener un agua de excelente calidad las playas más pequeñas, y menos conocidas. En algunos casos, han recibido la máxima puntuación durante una década seguida, como podrían ser los casos de las de San Sadurniño y San Tomé, en Cambados; Igrexa-Braña y O Bornal, en Vilanova; o Borreiros, en Vilagarcía.

La de As Sinas es otra playa importante de O Salnés. Situada en Vilanova, también puede presumir de tener un agua excelente desde 2013. Finalmente, la zona de baño situada en el río Umia, a su paso por Cabanelas (Ribadumia) ha mejorado algo, pasando del estado “bueno” en 2021, al excelente de los años 2022 y 2023.

En la comarca de Barbanza, la situación es similar, con la práctica totalidad de las zonas de baño calificadas como excelentes. Estos datos avalan, un año más, la calidad de las aguas de las zonas de baño de la ría de Arousa, uno de sus mayores atractivos para el turismo estival.

