Padres del colegio de Rubiáns solicitan a Educación el desdoble del segundo curso

Un grupo de padres del colegio de Rubiáns, en Vilagarcía, han remitido una carta al jefe territorial de Educación, César Pérez Ares, solicitándole de la necesidad de proceder al desdoble de un aula para mejorar la atención educativa que se presta a los pequeños que forman ese grupo. Se trata del grupo que accede en el próximo curso a segundo curso, una petición que se fundamenta en tres puntos que los padres consideran fundamentales.

El primero de ellos es que el aula cuenta con un ratio de 25 alumnos, lo que ya la convierte en un grupo numeroso, pero es que, además, cuenta con la presencia de un alumno con necesidades especiales lo que, según las propias normas de Educación, este computaría doble. Así se estaría incumpliendo el artículo 2.1.2, resolución en la que se señala que las aulas no pueden ver incrementadas las ratios con respecto al curso anterior.

En segundo lugar, los padres recalcan que, al ser un grupo tan numeroso y con tantas necesidades, dificultaría, todavía más, distribuir de forma equitativa los recursos humanos y materiales del centro, lo que acabaría provocando un empobrecimiento de la respuesta educativa y de la atención a la diversidad, a pesar del esfuerzo de los profesores.

Otro punto que recalcan los padres es que, al no haber ninguna vacante en el período de admisión de alumnado, no hubo ninguna solicitud de traslado de matrícula y no se está dando la oportunidad a que esto pueda ocurrir al tener una ratio real de 26 alumnos por clase.

Los padres entienden que la medida de un desdoble el próximo curso “contribuiría a la mejora de las condiciones de aprendizaje de los estudiantes, dando una mejor respuesta a la diversidad por parte de todo el profesorado del centro y un ambiente educativo óptimo.

Además de los padres, el centro también ha comunicado a la Inspección Educativa la necesidad del desdoble, una decisión que se acabará adoptando el próximo mes de junio.

