Teatro, agasallos e navegación tradicional para os máis novos do colexio Torre-Illa

Rapaces do colexio Torre-Illa participaron onte nunha serie de actos que serviron para rematar coa programación do Día das Letras Galegas no municipio, unhas actividades que permitiron aos nenos achegarse ao teatro e á navegación tradicional, recibindo a cambio un pequeno agasallo en forma de libro.

Os nenos do colexio Torre-illa inauguraron a exposición de debuxos sobre a navegación traidcional, unha exposicón que crearon eles mesmos baixo as indicacións da Escola de Navegación tradicional e coa colaboración da Concellería de Educación, dirixida por Elena Otero. Esta mostra xa estivo presente nos actos que se realizaron o Día das Letras Galegas e forma parte dun traballo desenvolvido por profesores e alumnos durante todo o curso, no que puideron coñecer a tradición mariñeira do seu pobo e, incluso, desfrutar da posibilidade de arranxar unha dorna, a “Uxía”, cedida pola ENT ao colexio durante varios días.

A actividade foi complementaria á desenvolvida no instituto da illa e que resultou premiada polo programa da Televisión de Galicia “Dígocho eu”. Os alumnos do IES recolleron un longo listado de palabras sobre a navegación tradicional, elaborando un dicionario para evitar que poidan perderse no futuro. A mostra permanecerá no Auditorio as vindeiras semanas para que poida ser visitada polos pais dos propios rapaces que participaron nela.

Despois da inauguración da mostra, os rapaces entraron no salón de butacas do Auditorio municipal para presenciar a representación dunha obra de teatro venvcellada á obra de Luisa Villalta, a escritora homenaxeada na edición de 2024 do Día das Letras Galegas. Despois da representación ,cada alumno recibiu como agasallo un libro sobre a escritora, “O violino de Luisa”, de Verónica Santalices, con ilustracións de Mara Méndez.

Estas actividades poñen fin ás que se realizaron vencelladas á celebración do Día das Letras Galegas na Arousa.

