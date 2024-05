A Illa amosa as dornas desde a perspectiva dos máis novos

O Auditorio da Illa de Arousa acolle desde hoxe unha mostra organizada pola Escola de Navegación Tradicional pero que ten como grandes protagonistas aos nenos do colexio Torre-Illa.

Durante o curso académico, os nenos abordaron a importancia que ten para o seu municipio o legado da navegación tradicional en forma de embarcacións, especialmente as dornas. Ese coñecemento trasladárono a debuxos que, desde hoxe, se poderán contemplar na sala de exposicións do Multiusos.

A mostra está organizada pola propia Escola de Navegación Tradicional da Illa de Arousa e conta coa colaboración do propio centro escolar e da concellería de Educación que dirixe Elena Otero e permanecerá varias semanas na sala de exposicións para que poida ser visitada polos propios alumnos e polos seus pais.

A inauguración está prevista para hoxe ás 10.00 coa intención de coincidir co teatro para escolares que financia o Concello da Illa co gallo dos actos do Día das Letras galegas. A entrada para esta actividade será de balde e cada un dos nenos que veña do colexio levará un libro de agasallo.

