Os atrapasoños das Letras Galegas dan cor ao xardín das Traballadoras da Conserva

A campaña de promoción da lectura en lingua galega que está a facer a biblioteca da Illa está resultando un éxito. Desde o pasado martes, o magnolio que coroa o xardín das Traballadoras da Conserva, loce a cor dun bo feixe de atrapasoños, unha cifra que se vai a incrementar no día de hoxe, cando acudan alumnos do colexio e da gardería para buscar onde se atopa ubicado o elaborado por eles.

No día de onte, Ángela Otero, aínda estaba colocando algúns dos atrapasoños que se entregaron na biblioteca e cos que se espera conquistar o corazón lector dos máis pequenos. A actividade forma parte das iniciativas que o Concello da Illa impulsa co gallo da celebración do Día das letras Galegas. Mañá tamén Dorna ten previsto facer varias actividades.

