Sabela Fole atribuye la falta de presupuesto a las riñas internas en el cuatripartito

A punto de llegar al ecuador del año, el Concello de Cambados todavía carece de presupuestos municipales para 2024. Una situación que ha sido duramente criticada por la portavoz del PP local, Sabela Fole, pues considera que el alcalde no se atreve a llevar a pleno el documento contable, “porque tiene miedo a no tener el apoyo de sus socios”. Fole opina que si el regidor lleva el debate de los presupuestos al cuatripartito, “aumentarán las fuertes discrepancias internas que tienen”. También cree que el alcalde, Samuel Lago, se resiste a votar este asunto en el pleno, “por temor a quedar en ridículo por no tener ni el apoyo de todos los integrantes del cuatripartito”.

La portavoz del Partido Popular de Cambados cree que el alcalde trata de dar “excusas peregrinas” sobre la tardanza en aprobar las cuentas y le reprocha que si hay números que no cuadran es porque “su gestión económica es nefasta”.

Así, acusa al alcalde de ser incapaz de satisfacer las demandas “de dos partidos rivales” (Somos y el BNG), y de “una persona impredecible y sin palabra como José Ramón Abal”, y que por eso tiene parados los presupuestos.

A mayores, Sabela Fole apunta a Lago que el Ayuntamiento tendría más fondos si el Gobierno central aportase el 50 por ciento del coste del servicio de ayuda en el hogar, cuando según ella su aportación actual es del 30 por ciento.

