La Praza de Fefiñáns se convertirá el sábado en un campo de billarda

La Liga Atlántica de billarda, en su conferencia Rías Baixas, hará parada el próximo sábado en Cambados, concretamente en la Praza de Fefiñáns. A partir de las 17.00 horas tendrá lugar la jornada número 16 de la competición.

El Concello de Cambados acogió en la mañana de ayer la presentación de un evento que reunirá a los seis clubes participantes y que, solo en caso de lluvia, trasladaría su actividad al pabellón del colegio San Tomé.

Xan Rodiño, portavoz del comité técnico de la Federación Galega de Deporte Autóctono, señaló al respecto de la cita que “es una liga que se juega por toda Galicia. Es una competición federada y que se disputa por concentración en diferentes lugares de la provincia”.

El lanzamiento del palán entretiene a personas de todas las edades. / Iñaki Abella

Entre las bondades de esta modalidad deportiva, Rodiño destacó que “se diferencia sobre todo en que no hay límite de edad para participar. No hay categorías y tenemos participantes con edades entre los 3 y los 75 años. Tiene la ventaja que no se necesita correr y es más un juego de habilidad que solo requiere cierta flexibilidad”.

Noelia Gómez Fabello, concejala de Deportes, animó a la participación: “Es una pena que de momento no tengamos un club de billarda en Cambados, pero espero que sea por poco tiempo. La prueba del sábado, aparte de la competición federada, ofrecerá la posibilidad a los asistentes de probar el lanzamiento del palán”.