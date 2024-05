Atrapasoños na Illa para conseguir que os nenos se acheguen á lectura en galego

A biblioteca da Illa, co gallo da celebración do Día das Letras galegas, argallou unha actividade para que os máis pequenos se acheguen á lectura en lingua galega. Así, en colaboración co CEIP Torre-Illa impulsou que todos os alumnos de infantil e primaria deseñasen o seu propio atrapasoños con material de refugallo (cartón, envases, teas ou paus entre outros). En cada un deses atrapasoños, os máis novos terán que engadir unha palabra ou frase na lingua de Rosalía de Castro.

A actividade, que se está desenvolvendo desde onte, xa comezou a recoller os primeiros atrapasoños elaborados polos propios rapaces, uns elementos que van a ser colgados no magnolio do Xardín das Traballadoras da Conserva durante os vindeiros días. A actividade volve a estar impulsada pola responsable da bilbioteca da Illa, Ángela Otero e ten como principal obxectivo conseguir que os máis novos se acheguen á literatura en lingua galega.

