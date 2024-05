La “andaina” de la Festa do Viño Tinto do Salnés será a beneficio de TDAH Salnés

El alcalde de Ribadumia, David Castro, presentó ayer una nueva edición de la “andaina” de la Festa do Viño Tinto do Salnés, que en esta ocasión será a beneficio de la asociación TDAH Salnés, que apoya a niños y familias con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. La caminata será el 2 de junio (domingo), con salida a las diez de la mañana desde la rotonda de Os Castaños, y llegada posteriormente al recinto de la fiesta. Como en años anteriores, la “andaina” discurrirá por un tramo de la Variante Espiritual do Salnés.

La finalidad de esta “andaina” solidaria, que alcanza su séptima edición no se limita a recaudar fondos para la entidad beneficiaria, sino que también sirve para visibilizar su trabajo y, en este caso, concienciar a la sociedad sobre el TDAH. En la presentación de ayer en el consistorio también se avanzó que la madrina de la actividad será la escritora Eva Mejuto.

Suscríbete para seguir leyendo