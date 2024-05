Mantener mejor que curar

Las obras de mantenimiento son imprescindibles en todos los ámbitos, pero sobre todo en el cultural. Conservar, restaurar y reponer son sin embargo verbos que las administraciones no conjugan o conjugan muy poco, como han advertido asociaciones como Apatrigal que en varias ocasiones ha alertado de que el puente entre Pontecesures y Padrón se encuentra en riego evidente al derrumbarse varios sillares por efecto de las mareas del Ulla.

Desconsuela esta desidia pues en pocos años estarán abocados a la ruina múltiples monumentos y será ese el día en que todos se echen las manos a la cabeza aunque sin asumir las responsabilidades que les competen.

La lista de desperfectos es infinita y cero el presupuesto de recuperación, tanto que durante meses y años quedan a la vista de todos, los daños en emblemas históricos como el citado puente, en edificios civiles, o imponentes monumentos que son la referencia de todo un pueblo.

Váyase por donde se vaya hay ejemplos que claman al cielo. Baste recordar el cruceiro de la iglesia de Santiago de Carril, salvajemente decapitada por un vándalo a golpes hace más de una década y que solo conserva la base y el varal.

También el abandono que desde hace años ha llevado a la Lista Roja del Patrimonio el espléndido Palacio de los duques de Terranova. Y, sin ir más lejos, el deterioro que sufre la Casa Jaureguízar, que más valiese que siguiera siendo “okupada” pues estaba mejor conservada que ahora.

Y muy cerca, también es triste que la iglesia de Santa Baia, la parroquial de Vilagarcía, tenga una zona vallada desde hace casi un año cuando por un temporal cayó una piedra del campanario y fue necesario retirar la cruz de piedra que coronaba la fachada, que también estuvo a punto de desplomarse en el atrio en aquella ocasión.

La relación es enorme y afecta también a muchos de los monumentos románicos que salpican la comarca de O Salnés, especialmente en el valle de Armenteira; sin olvidar los actos vandálicos en castros, molinos, hórreos desmoronados, pazos como el de San Antonio de O Pousadoiro y otros tantos bienes que han inspirado poesías y prosas infinitas de las mejores plumas de la historia de la literatura univesal.

Se trata solo de conservar la esencia y preservar un legado material que se creó para que perdurase en el tiempo, simplemente por su utilidad y también su excepcionalidad.

Aprobar esa asignatura pendiente es condición sine qua non para devolver el respeto que se merece un pueblo que hoy lamenta que hayan desaparecido tantas y tantas obras de arte, desde fuentes ornamentales, esculturas, campanas, bancos, magníficas balaustradas completas. Mejor no seguir la enumeración.., pues mucho se habría evitado si no hubiera abandono previo.

La administración (Xunta, Diputación y Ayuntamientos), la iglesia (como máxima exponente de la riqueza patrimonial de Galicia), y los dueños de bienes históricos tienen que ponerse de acuerdo para que cuanto antes se recupere el lustre de ese conjunto de bienes históricos, simplemente porque nos pertenecen a todos. Es cuestión de que no se deje todo al albur de la memoria.

