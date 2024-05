El juzgado admite a trámite la querella de Vales contra Durán por supuestas calumnias

El juzgado número 1 de Vilagarcía ha admitido a trámite la denuncia presentada por la portavoz socialista, María José Martínez Vales, contra el alcalde popular, Gonzalo Durán, en la que acusa a este de haber vertido calumnias e injurias contra su figura durante la campaña electoral de las municipales, que se desarrolló el pasado mes de mayo. La titular del juzgado ya ha citado para el próximo 24 de septiembre a la denunciante para tomarle declaración, además de incoar las diligencias previas para que se aporten grabaciones y artículos periodísticos de aquellos días, en los que Durán llegó a vincular a Vales con casos de corrupción en la Cofradía de Vilanova cuando ejercía como patrona mayor.

La admisión a trámite no ha sorprendido al regidor que, ayer, no dudaba en celebrarla, reconociendo que “me alegra la noticia, ya que esta denuncia va a permitirme, y lo voy a pedir por vía judicial, acceder a toda la información sobre las irregularidades de Vales en la cofradía”. Durán evitó profundizar más en una cuestión que se inició hace ahora un año, cuando el alcalde y candidato popular a las municipales convocó una rueda de prensa en el salón de plenos para pedir la dimisión de la candidata socialista. En esa reunión dejó caer que Vales tenía una causa judicial abierta “por corrupción” afirmando que había visto las pruebas y que si no dimitía “lo contaremos con pelos y señales”, invocando además al código ético del PSOE para que interviniese la formación.

En otra comparecencia posterior, Durán mostró unas diligencias de la Fiscalía de Pontevedra en la que aparecía el nombre de Vales, unas diligencias que se dirigían al juzgado para abrir una investigación por un delito de falsedad documental. Aunque figuraba el nombre de Vales en ese escrito, la propia Fiscalía emitiría al día siguiente un decreto de rectificación en el que se reconocía un error en la citación, ya que se referiría a otra persona.

Ese escrito fue esgrimido por María José Vales, afirmando que ella nada tenía que ver con esa cuestión. Sin embargo, eso no frenó a Durán que, unos días después, volvió a la carga, manteniendo las acusaciones de corrupción y sembrando dudas sobre la honradez de la candidata socialista.

La gota que colmó el vaso ocurrió el 25 de mayo, unos días antes de las elecciones, cuando Durán publicó un vídeo en las redes sociales del concello en el que llegó a manifestar que “todos sabemos lo que está pasando, que sacásteis dinero de la cofradía, que lo estáis devolviendo ahora, mes a mes, en cómodos plazos porque firmaste un pago irregular, lo sabemos nosotros y lo saben en las playas, por eso te escondes detrás de Marta Giráldez, a la que no sé si le has dicho la verdad”. En ese mismo vídeo lamentaba que “los pobres alcaldes del PSOE de la comarca vengan a Vilanova a hacer el ridículo y le pido a Vales que enseñe los ingresos y los descuentos del dinero que se está devolviendo a la Cofradía”.

Vales se dirigió entonces a la Cofradía para solicitar un certificado que demostraba que no estaba realizando esos pagos, pero “el daño ya estaba hecho”. La candidata socialista citó hace unos meses a Durán en el juzgado de Vilagarcía a un acto de conciliación por valor de 30.000 euros, pero el regidor no compareció.

