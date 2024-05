A Illa recurre a Rueda para tratar de solventar los problemas estructurales de O Cantiño

Un nuevo hundimiento en la zona central del paseo marítimo de O Cantiño ha colmado la paciencia del alcalde de A Illa, Luis Arosa, que ha decidido saltarse a Portos de Galicia y recurrir directamente al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. El regidor socialista ha remitido una carta al máximo responsable de la Xunta explicándole la situación en la que se encuentra el paseo marítimo desde hace años, sufriendo todo tipo de hundimientos y sin ningún tipo de mantenimiento por parte de Portos de Galicia, pese a las necesidades que presenta.

Arosa no duda en reconocer que está indignado con el trato que A Illa está recibiendo de Portos de Galicia porque “pese a todos los hundimientos que se han registrado en O Cantiño, a explicarles la necesidad de que se acometa esta obra porque el paseo está hueco por dentro, ese ente ha ignorado a todos los vecinos del municipio argumentando que no construye paseos marítimos mientras en otros concellos cercanos acomete obras similares”. Insiste Arosa en que el mantenimiento del paseo marítimo es única y exclusivamente de Portos de Galicia y “no lo está haciendo, pero sí se preocupa de cobrar las tasas portuarias a todas las embarcaciones y a las terrazas de los establecimientos hosteleros”. Es por ello que el regidor quiere sentarse con el presidente de la Xunta para explicarle la situación y buscar una solución que no pasa “por meter hormigón allí donde aparece un agujero, porque el mar se acaba llevando todo”.

El pésimo estado del paseo de O Cantiño es una denuncia que viene realizando el Concello de A Illa desde hace mucho tiempo. La vetusta infraestructura sufre sobremanera las mareas vivas, que han ido socavando todo el interior del paseo, dejándolo completamente hueco, lo que lleva a que se registren hundimientos de forma periódica. Se da la circunstancia de que el paseo de O Cantiño es uno de los lugares de mayor actividad en A Illa, ya que, durante el verano, acoge la celebración de todas las fiestas gastronómicas que se celebran en el municipio, que no son pocas.

La propuesta que viene realizando el Concello desde hace años es una remodelación integral de todo el paseo que contempla la mejora de los muros de protección y la inclusión de un estacionamiento subterráneo, orientado hacia los flujos de turistas que se acercan á Illa de Arousa, especialmente en verano.

