A Illa reivindica a sus “atadoras” de redes

Fueron una imagen icónica en casi todos los puertos de mar, donde se las conocía con nombres como “redeiras” o “atadoras”, que reparaban las artes de pesca sentadas durante horas a la intemperie. A Illa no fue una excepción, ya que ese fue el trabajo de muchas mujeres durante décadas. A través de la Federación de Universidades Populares, el Concello de A Illa ha grabado un documental, que se dio a conocer ayer en el Auditorio, mostrando la historia de todas estas mujeres. “Entre Redes. Aliñoando a Memoria” es el titular de este trabajo que quiere ser un guiño, una puesta en valor a la labor de las “atadoras” mostrando el trabajo que realizaban las mujeres, un oficio que , a día de hoy, se encuentra prácticamente desaparecido.

En el se narra la evolución en el tiempo de este oficio, las desigualdades, las vivencias y recuerdos de esas mujeres, plasmado todo ello en un documental para que pueda ser conocido. Se trata, explica la edil de Turismo Rosi Viana, de “un trabajo de recopilación, investigación y estudio para dar a conocer este oficio y con el objetivo de crear un patrimonio inmaterial, destacando la evolución y la aportación de las mujeres”.

No en vano, este es el segundo documental de estas características que se impulsa desde el Concello de A Illa. El primero fue “Memorias en conserva”. Ambos proyectos nacieron “para dar visibilidad al trabajo en el mar de las mujeres, para que no queden en el olvido; no podemos ser indiferentes a nuestra historia, por eso conocerla es una acción esencial para comprender el presente y trabajar hacia el futuro”. Los dos documentales fueron dirigidos por María Gutiérrez y Marcos Martínez, con la colaboración de Rosi Viana y Ana Millán, y con la voz en off de la cantante y compositora Belem Tajes y de la presidenta de la Federación Galega de Redeiras Artesás, Verónica Veres. El vídeo se comenzó a grabar en 2022 y ayer se proyectó por primera vez en el Auditorio de A Illa.

Suscríbete para seguir leyendo