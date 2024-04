Las librerías arousanas constantan la inquietud lectora de los más jóvenes

El Día Internacional del Libro ha servido también para sondear el estado de salud de las librerías y las perspectivas apuntan a pensar en que el relevo generacional está más que asegurado. En una época en la que las pantallas parecen haber tomado la delantera en el tiempo de ocio, también se está produciendo una corriente retroactiva que alimenta el consumo de literaturas con las redes sociales como potente altavoz.

En la Librería Follas Novas de Vilagarcía no pasan por alto que “si este año no se compran más libros es por un tema meramente económico. Si no hay dinero para el ocio tampoco lo hay para comprar libros. Nosotros llevamos seis años en Vilagarcía y hasta ahora los números han sido buenos”.

Añade Beatriz Silva que la compra de libros no se ha resentido por la aparición del formato electrónico: “A los grandes lectores no les afecta el libro electrónico”. Además subraya que la proliferación de series está retroalimentando la compra de libros, “se ha puesto de moda entre los jóvenes el leer los libros de las series que ven”.

El aumento de las ventas por internet tampoco pasa desapercibido en las nuevas formas de consumo. / Iñaki Abella

Un ejemplo muy claro de las ganas de leer entre el sector de público joven lo pone la propia Beatriz Silva, “esta Navidad hubo una avalancha para conseguir libros de la saga de “Alas de sangre” . La gente anduvo loca. Nosotros tuvimos que crear una lista de espera y no hemos podido satisfacer a todos”.

Aunque reconoce que le gustaría que se leyese todavía más, una cuestión que también invita a pensar en positivo es el interés de los padres en promulgar el hábito lector a sus descendientes. “La literatura infantil también tiene mucha salida y así se sientan las bases para que los niños de ahora sean los lectores del mañana”, señala Silva.

La proliferación de libros en formato de auto publicación también acarrea sus peculiaridades. En la librería Follas Novas reconocen que “algunas peticiones hay, pero nos complica bastante. A veces, recurrimos al propio autor para poder vender su libro”.

Una joven muestra la compra realizada ayer y el regalo recibido. / Iñaki Abella

En los hábitos de consumo de los libros, la compra por internet también ha supuesto un nuevo escenario. Beatriz Silva reconoce que “las novedades se siguen comprando en la librería, pero la web sube mucho con la venta de libros de hace años. Hay más de un 40% de subida en la venta por internet”.

En la librerías Nobel se celebró un día tan señalado con descuentos del 10% y también con una rosa. En Cambados, Ángela Ruibal reconoce que “se nota una mayor venta en un día así, pero la verdad es que estamos teniendo mucho movimiento durante todo el año”.

Ayer se registró mucho movimiento en las librerías. / Iñaki Abella

La narrativa infantil es el sector que cuenta con una mayor demanda. Todo ello dentro de una línea de venta que asegura “sigue habiendo interés por el libro. Incluso los niños de entre 8 y 10 años se interesan por libros que recomiendan los youtubers. Quizá el vocabulario que muchos usan no es el adecuado, pero generar el hábito de leer es lo más importante”.

Y así se completó el Día Internacional del Libro en la comarca, con la sensación de que el relevo generacional del lector está asegurado y también con la certeza de que un libro siempre será un buen regalo, independientemente del día en el que se realice

