El “Rei do mar” cura sus heridas

Fue adquirido hace más de una década con el objetivo de ser el emblema de la Escola de Navegación Tradicional de A Illa y el lugar donde formar a nuevos patrones. Desde entonces, el “Rei do Mar” sigue siendo una de las piezas más importantes de la enorme riqueza que poseen los barcos tradicionales en la ría de Arousa, por la gran cantidad de tipologías que existen. El galeón, construido en su día para el transporte de mercancías de un lado a otro de la ría, ha tenido que pasar por su particular hospital para restañar las múltiples heridas que jalonan sus tablas, sobre todo, después del incidente que sufrió el pasado mes de febrero. El galeón estuvo cerca de irse a pique, solo lo evitó la preocupación de los integrantes de la Escola de Navegación Tradicional, que consiguieron evitarlo, no sin ver como el motor sufría importantes desperfectos, además de daños en la zona en la que la quilla y la proa se unen.

Hace unas semanas, la ENT subió al carro la embarcación en el Varadoiro de O Xufre, donde ya se acometieron algunas reparaciones, y ahora lo ha trasladado navegando hasta Rianxo, donde se encuentra ingresado en los Astilleros Catoira, donde se le va a someter a una importante actuación, financiada en parte por la aportación de la Diputación de Pontevedra.

El objetivo es que el “Rei do mar” vuelva a estar activo sobre el 17 de mayo, para participar en los actos de inicio de la navegación tradicional en la ría de Arousa. De no ser posible, si que estaría navegando a principios del próximo mes de junio. Una vez en el agua, se retomarían las actividades que tienen conveniadas la Mancomunidade y la ENT para celebrar “Bautizos de mar” , ofreciendo a visitantes y vecinos de la comarca de O Salnés la posibilidad de navegar por la ría de Arousa en una embarcación a vela. Los bautizos de mar vivieron su primera experiencia el pasado año con un gran éxito, tanto que muchas personas tuvieron que “quedar” para navegar este año ante la imposibilidad de hacerlo en los meses de invierno.

Actividades sobre una dorna en el colegio Torre-Illa. / FDV

Visitas a los colegios La reparación del “Rei do Mar” no es la única actividad en la que está centrada la ENT. El pasado viernes, varios de sus integrantes impartieron un taller en el colegio Torre-Illa donde todos los niños se subieron a una dorna a vela y realizaron un simulacro de bogar a remos. La ENT ha cedido a ese centro una de sus embarcaciones para que puedan elaborar un trabajo sobre el Día das Letras Galegas centrado en esta embarcación. El próximo día 12, los integrantes de la ENT acudirán al colegio San Bartolomeu de Tremoedo y está previsto acudir en los próximos días a otro colegio de A Estrada. El objetivo en ambas iniciativas es dar a conocer la navegación tradicional en los centros escolares del interior, para que puedan ser conscientes de la riqueza marítima que posee la costa gallega y, en especial, las Rías Baixas.

