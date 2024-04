“Me gustaría que los que vengan a verme sientan pasar el tiempo más despacio”

El ciclo de conciertos “Achégate ao Salón” finaliza el próximo domingo en el Salón García (12.30 horas) con Izaro como invitada. Una magnífica oportunidad para disfrutar de una de las artistas emergentes de la música en todo el país.

– ¿Qué le parece lo de tocar a mediodía en formato más íntimo?

– La verdad, es algo que me gusta mucho. Cuando vamos a sitios en los que quizá no tengamos tanto público me gusta que los primeros contactos sean de manera más íntima. Es algo más especial y creo que ayuda a crear vínculos a más largo tiempo.

– Es Izaro una artista autodidacta. ¿Qué queda de aquella música que empezó a tocar con una guitarra regalada tras una tómbola?

– Sobre todo queda la ilusión y la perseverancia. También esa frescura a la hora de componer. Siempre que compongo siento que compongo la primera canción. Lo siento así y espero que siga durante mucho tiempo.

– ¿Y en qué ha cambiado Izaro desde entonces?

– Sobre todo, he ganado muchas tablas. Siempre me he sentido muy cómoda en el escenario, pero ahora me siento muy compañera también. Al ser una artista independiente y ser yo mi propio sello, sí que he crecido en estos años dirigiendo mi empresa. Tengo ese liderazgo del proyecto logístico muy controlado y eso me da mucha tranquilidad y mucha seguridad.

Izaro reconoce haber pasado un episodio de salud mental. / FDV

– Ha querido desmarcarse del sistema desde un principio.

– La verdad es que me sentía más cómoda midiendo yo un poco mis tiempos, las cosas que hago y como lo hago. Obviamente con un equipo, pero publicando yo. De momento funciona y se trata de que todo pase un poco por mí y luego se reparta que no al revés.

– Y de ahí a ser la primera artista vasca que llenó el velódromo de Anoeta. ¿Cómo lo analiza?

– Realmente para mí ha sido una pasada porque yo me veía capaz de hacerlo, pero nunca creí que fuera una realidad. De repente ahora ver que esta es nuestra realidad, con un equipo de trabajo tan bueno y que estamos súper felices de estar girando juntas es una bendición que estamos disfrutando al máximo.

– Tiene temas en euskera, castellano e inglés. ¿Supone algún tipo de peculiaridad a la hora de hacer canciones?

– Todos los que somos bilingües o multilingües sabemos que las cosas no se dicen de la misma manera de un idioma a otro. También hay cosas que un idioma no describe y otro sí. Cada idioma es como una forma de organizar tu pensamiento y entender el mundo. Creo que cuantos más idiomas tienes entiendes mejor el mundo y entiendes más mundos. Para mí es muy especial porque considero que puedo expresar más cosas si tengo más idiomas.

La cantante vasca ya ha publicado cinco álbumes. / FDV

– Su último trabajo es “cerodenero”. Doce temas en los que ha querido plasmar…

– Empecé con este disco cuando estábamos acabando la gira del anterior “Los limones de invierno”. En ese disco fue todo muy difícil porque le pilló la pandemia, tuvimos que rehacer la gira con cosas diferentes, se alargó mucho… Entonces fue como que me cansé tanto en un momento dado que me pasé de rosca de cansancio y me empecé a sentir muy triste y estaba mal realmente. Iba escribiendo canciones y veía que se estaba creando una montaña y tenía dos opciones. No mirar esa montaña sabiendo que la sombra iba a ser importante o apuntarme a la psicóloga, ponerme las botas y subir esa montaña. Hice lo segundo, empecé a subir esa montaña que es esta vida, preciosa y extraña a la vez. Sobre todo por la sobreexposición y la mediatización. Todo eso es muy raro aunque es como la parte mala de lo bueno. No sé si es natural o no que la gente te conozca por la calle, pero nos toca vivirlo. Todas mis preguntas con el tema de hacerme conocida estaban en esa montaña. Para mí era muy importante para poder seguir en este oficio que no me impidiera ser feliz. Todo eso se plasma en “cerodenero”.

– Incluso lo ha acompañado de un formato audiovisual. Ahora no solo toca hacer música sino presentarla lo mejor posible para que internet haga su trabajo.

– Ahí se junta también la necesidad de exponer el disco de la mejor manera porque es un disco muy físico. Sentía que realmente había subido una montaña y había sensaciones como frío en la piel, el cansancio, el sudor, la rojez… Era tan físico que quería que se viera, además de que se escuchara. Me apeteció mucho crear todo ese clima visual y que fuera como multisensorial. Que tuviera sensación de tacto o de temperatura para que la experiencia fuese completa.

– ¿Somos prisioneros de la exposición en redes para triunfar?

– Completamente. Gran parte de mi montaña ha sido la prisa. Todo iba tan rápido que no sabía ni donde vivía. El arte tiene sus tiempos y no son compatibles con lo mercantil. Eso fue parte de mi agobio.

– Usted incluso ha querido salir de los focos durante un año para buscar un punto de equilibrio en medio de tanta exposición pública?

– Aproveché un poco para ver donde estaba la vida. Preguntarme quien era y a donde iba más allá del trabajo que hago. Fue un año sabático mediático, sin conciertos y sin prensa. Trabajando mucho, pero sin focos. Fue muy importante volver a conectar con quien soy yo. Solo conmigo y con la gente que me conoce verdaderamente. Fue muy interesante vivirlo y estar en la vida un poco. Tenía necesidad de sentir el suelo.

– Ha declarado que no le gusta la fama, pero el éxito acarrea fama. Difícil disyuntiva.

– Es súper complicado. A veces pienso que no me gusta compartir de más, pero luego estoy en un escenario delante de 3.000 personas y siento que me apetece compartir. El niño de Elche decía que los artistas estamos condenados a hacer un exorcismo para mostrar la verdad en tu arte. Ahora yo me siento ahí y ahora, después de ir a la psicóloga, hago ese exorcismo de una manera que no me impide estar bien.

– Puede ser que haya personas que vayan el domingo a ver a Izaro sin haberla escuchado nunca antes. ¿Qué quiere que sientan esas personas?

– Me gustaría que sintieran pasar el tiempo un poquito más despacio. Sentirnos como en un limbo. En toda esa prisa y ese frenesí en el que vivimos viene potenciado por la sobreexposición a la que nos somete el móvil. Estamos en un lugar físicamente, pero con el móvil estamos como en mil lugares a la vez. Ver un concierto mientras atiendes a tu madre o miras una foto de Australia. Es imposible vivir tantas realidades a la vez. Por eso lo que me gustaría es que las que estemos en el concierto que estemos ahí, en el concierto y disfrutando del momento.

Suscríbete para seguir leyendo