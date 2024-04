Los fardos aparecidos en Tragove llevaban poco tiempo en el agua

No eran de cocaína, pero provocaron un espectacular despliegue de la Guardia Civil nada más conocerse su aparición. Dos fardos muy similares a los que aparecen en las descargas de cocaína aparecieron ayer a primera hora de la mañana en una playa de Tragove, en Cambados. Los descubridores no dudaron en alertar a la Guardia Civil que pronto puso en marcha un operativo en el que no faltó el helicóptero buscando en el interior de la ría de Arousa por si podía encontrarse alguno más de esos fardos.

En la propia playa, los agentes utilizaron un reactivo para comprobar si podían contener algún tipo de sustancia estupefaciente, siendo los datos negativos. En el interior de los fardos se localizaron varios materiales, entre ellos, poliespán y una especie de harina. Los fardos llevarían muy poco tiempo en el agua y habrían sido arrastrados hasta esa zona por las mareas. Tenían todas las similitudes con los que se encontrarían en una descarga de cocaína en la ría de Arousa por lo que fuentes de la Guardia Civil no descartan ninguna hipótesis, ni siquiera la de una broma de mal gusto. Los fardos han sido trasladados a dependencias policiales para su posterior análisis y la recogida de pruebas para tratar de identificar a las personas relacionadas con ellos y descifrar el enigma que ha creado su aparición. Lo que si le quedó claro va los investigadores es que los fardos llevarían muy poco tiempo en el agua, quizás tan solo unas horas.

En un principio, también se barajó la posibilidad de que pudiese tratarse de un tope de protección de contenedores que transportan los barcos mercantes. Sin embargo, esos topes están fabricados en caucho y su peso es considerable (se acerca al centenar de kilogramos) mientras que los dos fardos aparecidos en Tragove apenas pesan unos 20 kilos.

Aunque no se haya detectado la presencia de ningún estupefaciente, los agentes cursarán diligencias que serán entregadas al juzgado para abrir una investigación sobre la propiedad de estos dos fardos que, ayer, se convirtieron en tema de conversación en todo el municipio de Cambados.