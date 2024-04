Vermú musical y solidario en el Solifest de O Piñeiriño

El barrio vilagarciano de O Piñeiriño vibró ayer con el “Solifest”, un evento solidario organizado por la asociación de vecinos Breogán y la asociación Amencer-Aspace. Media docena de artistas pasaron por el escenario de la calle Celso Emilio Ferreiro, y también hubo puestos de comida y artesanía. En el evento se recaudaron fondos para que los usuarios del centro Princesa Letizia que no hablan puedan comunicarse a través de la vista. La fiesta comenzó a mediodía, y constó de un vermú solidario y un “Festivaliño on the road” para los niños.

