Disfrutar este verano de las playas de O Salnés con todas las garantías de salubridad

Bañarse es seguro en las principales playas de la comarca de O Salnés. El Ministerio de Sanidad acaba de publicar el estudio sobre la calidad de las aguas en más de cincuenta arenales de referencia, los más concurridos, y ha determinado que apenas ha habido cambios con respecto a la pasada temporada por lo que casi cualquier cala de los municipios costeros ofrece una seguridad casi absoluta.

Cierto que los datos con los que se lleva a cabo el estudio se refieren a las muestras tomadas a lo largo de la última campaña, en las que salvo momentos puntuales apenas se producen registros de Ecoli o enterococos fecales, los principales valores analizados, que puedan suponer un riesgo importante para la salud de las personas.

Más análisis

Con todo, es preciso señalar que no está de más esperar a los resultados de nuevas analíticas que se lleven a cabo al inicio de la nueva temporada, allá por el mes de junio, pues serán valores mucho más actualizados que los que figuran en los muestreos de Náyade, en su página de acceso ciudadano.

Aún así, los parámetros que aparecen determinados para esta campaña, y que son los empleados por la asociación para la defensa del consumidor ADEAC a la hora de establecer si concede banderas azules, hacen pensar que las principales playas de Arousa pueden ser recomendadas a los bañistas en la temporada que comienza en un par de meses.

Una veintena de zonas recomendables para los bañistas de O Grove Seis son las playas de Vilagarcía de Arousa que figuran en el listado que pone sobre la mesa el Ministerio de Sanidade al hablar de los niveles de contaminación en la costa, con referencias a todo el territorio nacional. Como se indicó anteriormente, la de Campanario (Vilaxoán) y Compostela (primer tramo de la playa urbana de Vilagarcía) son las dos únicas que exceden los límites promedio de la ría arousana. Las otras cuatro zonas de baño han superado las analíticas realizadas el último año, con entre 9 y 10 unidades de E-coli y otras tantas de enterococos. Se refiere el estudio, en concreto, a las de A Covacha (Carril), Canelas, A Concha y Preguntoiro. Todas ellas han mejorado sensiblemente con respecto a anteriores años, pues no se puede olvidar que en junio de 2022 en la de A Covacha se registraron hasta 620 unidades de Ecoli y 240 de enterococos, una situación que llegó a preocupar a las autoridades. En A Concha, en agosto del pasado año se llegaron a anotar 250 unidades de E-coli en agosto pasado y 410 en julio.

En concreto, el estudio de Náyade publicado por el Ministerio de Sanidad tiene en cuenta los valores recogidos en las campañas de los últimos cinco años, lo que puede dar una idea de lo que el usuario va a encontrarse este verano, salvo sorpresas.

Y es que en los resultados publicados se observan datos que pueden crear cierta alarma, a pesar de que están por debajo de los límites autorizados.

Entre 9 y 10 unidades

En el caso de Vilagarcía, las dos playas que en la última analítica han superado los niveles medios para la ría, a saber entre 9 y10 unidades de E-coli y enterococos, fueron las de Compostela y Campanario, en Vilaxoán, con 64 y 42 unidades de E-coli respectivamente. Evidentemente debe tenerse en consideración que los índices de contaminación se mantuvieron en los niveles promedio.

También se salieron de la medida recomendada dos playas en Vilanova, a saber Cabalgada con 31 unidades de fecales en un análisis realizado en el mes de agosto; y la de Pasaxe-O Bote, con 42 de E-coli en junio. Cabe señalar que esta última llegó a tener valores de 280 de E-coli dos años antes.

Cambados y A Illa, a examen

Cambados, con cuatro playas incluídas en la relación del Ministerio de Sanidade ofrece una excelente calidad tanto en la playa de A Torre de San Sadurniño y Saíñas, mientras que O Facho supera con creces la recomendación al tener 110 y 10 de referencia en ambos agentes contaminantes; mientras que Santo Tomé reflejaba 64 unidades de E-coli en la analitica del 4 de septiembre último.

La mejoría de A Covacha, una de las principales conclusiones estadísticas En la comarca de O Salnés, excluída la localidad de Sanxenxo, cabe poner de manifiesto la enorme oferta de playas recomendables en el municipio de O Grove. El Ministerio de Sanidad ha prestado atención a más de una veintena con una calidad casi excelente en todo el territorio, si bien se han registrado focos puntuales en la de A Barrosa (99 unidades de E-Coli); Lavaxeira (20); Mexiloeira (31); O Portiño (110 E-Coli y 75 de enterococos); Ponte da Toxa (20) y Seixeliño (150 Ecoli y 180 de enterococos). La de Con Negro también sufrió un pequeño episodio contaminante. Cierto que se trata de análisis en momentos puntuales, pero que si reflejan la necesidad de valorar por qué se producen estos episodios. Todas las demás de la relación cuentan con resultados muy satisfactorios. En concreto, el informe se refiere a las playas de A Barcala, A Lanzada, Area da Cruz, Area das Pipas, Reboredo, Area Grande, Barreiriño, Burato da Londra, Castiñeira, Farruco, O Carreiro, O Espiño, Raeiros y Rons.

La situación de A Illa de Arousa, en medio de la ría, la convierte en uno de los municipios más recomendables para visitar sus playas y bañarse en sus aguas, Se trata de una localidad con más de ochenta espacios posibles para extender la toalla, pero las nueve zonas analizadas por los expertos establecen una regularidad absoluta con nueve unidades de cada uno de los valores estudiados desde el año 2021.

En concreto cita las playas de Area de Secada, Bao, Cabodeiro, Canteira, Conserrado, Espiñeiro, Lameira, Lavanqueira y Xastelas. En el informe no figuran la mayoría de las calas ni tampoco los arenales o zonas de baño de Os Guidoiros que por estar alejados de la población deberían ofrecer unas mejores condiciones.

Otras zonas de O Salnés

Náyade también observa una buena evolución analítica en la práctica totalidad de las playas vilanovesas, con ese binomio prefijado de 9-9, que se refleja en las conocidas como Igrexa-Braña, As Patiñas, Castelete, Con da Mina, Corón-Borreiros, Mosqueiro, O Bornal-Fuciño de Porco, O Terrón y la de As Sinas-Pozo do Mar.

Los estudios que encarga el Ministerio también hacen alusión a espacios de baño fluviales, que en el caso de O Salnés no salen tan bien parados como los marítimos, aunque se observan mejoras con respecto a otros años.

El río, poco aconsejable Así, en la localidad de Ribadumia, se pone de manifiesto que en el río Umia se han anotado un total de 270 unidades de E-coli y otras 87 de fecales. Con todo la evolución debe considerarse positiva pues un año antes, los valores eran cien puntos superiores. No se hace referencia a la playa de Valga, si bien en estudios similares de la Xunta de Galicia no se recomienda el baño debido su contaminación a lo largo de todo el año.

