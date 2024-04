“El márketing NBA sigue siendo excelente, pero el juego es ahora mucho peor”

El CIFP Fontecarmoa ha tenido el privilegio de contar con Aíto García Reneses para unas jornadas formativas. En su vuelta a Vilagarcía dejó nuevamente muestras de su mente privilegiada en favor de la evolución del baloncesto y del deporte en general.

– Encantado de verle por Vilagarcía nuevamente. ¿Qué le ha parecido la iniciativa puesta en marcha por el CIFP Fontecarmoa con el olimpismo como elemento formativo?

– Me parece muy bien, pero sobre todo si a los asistentes le ha parecido bien. Entonces es algo extraordinario.

– ¿Qué hace tan especial unos Juegos Olímpicos?

– Es la competición más importante para el baloncesto. Sobre todo en cuanto a la importancia que le dan los equipos que acuden y a los espectadores. Luego estaría un Europeo y luego el Mundial en orden de trascendencia.

– Este año a España le tocará pasar por el tamiz del Preolímpico en Valencia. ¿Cómo lo ve?

– Posibilidades de ir a los Juegos siempre hay. Veremos cómo se llega en cuanto a lesiones y estado de forma, pero sobre todo desearle la mejor suerte.

– ¿Ya no corren tan buenos tiempos para la selección o se puede ser optimistas con el presente y el futuro a corto plazo?

– Creo que al margen de que siempre ha habido buenos jugadores, donde siempre ha escaseado el talento es en los grandes. Con los hermanos Gasol tuvimos una ventaja que ya no tenemos. Los que jueguen en sus posiciones harán lo máximo posible, pero el potencial es algo menor. Eso hace que se resienta todo el equipo.

Aíto está inmerso en el proyecto de creación de una Liga Universitaria. / Iñaki Abella

– ¿Quizá estén faltando entrenadores valientes capaces de apostar de verdad por el talento joven o que ese talento joven escasea?

– En general, con los jugadores grandes siempre cuesta más. A veces es difícil entender que un grande necesita más tiempo y muchos minutos para hacerse buen jugador. Si tiene posibilidades de mejorar no se va a desarrollar estando en el banquillo. Hay que intentar ayudarle, potenciando sus cosas buenas y mejorando sus cosas malas con más paciencia que con los pequeños. Muchos entrenadores tienen a los grandes poco utilizados y su desarrollo es mucho más lento. Y en segundo lugar que haya grandes que no es tan fácil en nuestra fisionomía.

– A su ejemplo me remito. Un tal Ricky Rubio debutó bajo sus órdenes con 14 años en Liga ACB y con 17 le convirtió en olímpico, ya no hablemos de Pau Gasol o Juan Carlos Navarro. ¿Se da cuenta de que los últimos grandes talentos del baloncesto español los ha hecho debutar usted?

– Hace falta que aparezcan esos jugadores, luego tener el valor de ponerlos a jugar y, más importante aún, enseñarles. Si tienen capacidad es más fácil enseñarles porque aprenden rápidamente. Luego son ellos los que siguen mejorando cuando ya les has puesto las bases importantes.

– La entrenabilidad en un jugador también tendrá mucho que ver en su progresión.

– Por supuesto. Hay algunos que tienen los ojos bien abiertos desde el principio y otros no tanto. Pero esto puede cambiar. Cuando la dinámica de algunos del equipo es tener hambre de aprender y van aprendiendo, los demás en la medida de la capacidad de cada uno también tienen esas ganas y entran en esa dinámica.

Aíto recibiendo un homenaja a su dilatada carrera en los banquillos. / FDV

– En su trayectoria ha entrenado a jugadores de muchas generaciones y décadas diferentes. ¿Ha percibido a lo largo de esos años que la implicación del jugador o la capacidad de esfuerzo haya variado?

– Creo que no. La gente está dispuesta a esforzarse. Es más fácil cuando el deporte en cuestión tiene una gran aceptación pública. Depende mucho esa capacidad de esfuerzo, pero es relativamente fácil que un jugador se entusiasme con el baloncesto. Es cierto que ahora se juega menos en la calle porque es prácticamente imposible. En mi caso y en el de muchos el entusiasmo nace en el propio club.

– Hablando de Ricky, su vuelta tras su crisis mental, ha sido una muy buena noticia a todos los niveles. ¿Usted que le conoce bien, qué opina de la situación que le ha tocado vivir y de su regreso?

– El mayor mérito de su vuelta es suyo. A Ricky lo conocí en una playa de la Costa Brava. Iba andando con su hermano Marc. Casualmente les iba oyendo hablar y lo primero que pensé es que era un chaval de un nivel increíble. Mentalmente ya era un jugador tremendo de niño. Ahora en su regreso, necesita tiempo y volverá a estar muy arriba.

– ¿No le pica el gusanillo de volver a entrenar?

– Dependerá de las circunstancias, pero no pienso en ello. He tenido años sabáticos y no pensaba en lo que podría venir. Solo era cuestión de esperar por si aparecía una oportunidad adecuada. El volver dependerá de los demás y también de como me encuentre yo.

– ¿En qué emplea ahora su tiempo?

– Viendo un montón de partidos de las muchas competiciones que tenemos.

El técnico madrileño ganó la medalla de plata olímpica en 2008 con la selección española. / Iñaki Abella

– ¿Le gusta el baloncesto actual?

– Me gusta, pero tengo cierto reparo de hacia donde vamos. Primero nuestro espejo fueron los entrenadores universitarios americanos como John Wooden o Dean Smith, luego fue la NBA. Siempre había inquietud por encontrar modelos positivos. Sin embargo, ahora la NBA es mucho peor. El marketing sigue siendo excelente, pero el nivel de juego es mucho peor y no interesa tanto. No debemos caer en lo mismo y vamos en el mismo camino. ¿Qué es más importante: el nivel del juego o venderlo bien? Ahora hay un exceso de partidos y lo más importante es ingresar dinero y hay un exceso de competiciones a la vez que nos puede llevar a caer en el mismo error que la NBA. Por ahora no ha sucedido, pero si no tenemos cuidado nos cargaremos el nivel del baloncesto.

– ¿Echa en falta algo en la manera de jugar de ahora?

– Ahora todos defienden mejor en el físico, pero creo que también son muy importantes las reglas y su aplicación en favor del juego. Ahora hay un tema que son las medidas del campo que tienen que cambiar. Ahora los jugadores tiran cada vez más lejos y el juego interior de poste bajo ha desaparecido. Si haces más ancho el campo se puede favorecer al juego interior que es el complemento ideal al juego de bloqueo directo que es la cosa más utilizada en ataque, hasta en exceso. Ensanchar el campo es necesario para que el baloncesto tenga más recursos y seguir una evolución inconformista.

­ – Complete la frase: Un buen entrenador tiene que...

– Saber mucho y saber transmitirlo. Lo segundo es lo menos fácil. Para esto tienes que contar con la ayuda de tus propios jugadores y de tu cuerpo técnico y hacerlos partícipes del crecimiento individual y colectivo.

Aíto recibiendo el reconocimiento del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, en el CIFP Fontecarmoa. / Iñaki Abella

– ¿Qué le parece que en Vilagarcía haya un ciclo técnico en baloncesto reconocido por la Consellería de Educación?

– Es un vínculo perfecto. En mi caso particular, me formé estudiando en el colegio y en la Universidad, pero también en el baloncesto con mis entrenadores y compañeros, que me han ayudado mucho a tener una mejor formación. Parece una tontería, pero no lo es en absoluto.

– ¿Pocos saben que tiene mucho que ver con los marcadores de posesión en España?

– Hice el marcador de 30 segundos. El que importaba los marcadores para España de la marca Fair Play desde Estados Unidos. La gente empezó a invertir en el marcador general del pabellón, pero se avanza un poco más y la Federación exige los marcadores de posesión. Los precios eran de 150.000 pesetas el marcador general y 90.000 los de posesión. A los clubes les parecía un exceso los relojes de posesión y si no les obligaban no los ponían. En base a mis estudios, hice unos marcadores electrónicos, en vez de eléctricos, con circuitos integrados. Se los presenté al importador y se vendieron la primera vez sobre unas treinta a sesenta mil pesetas.

– Ahora con su Fundación Aíto García Reneses sigue siendo pionero con la Liga Universitaria Española como proyecto.

– Trato de conseguir que el jugador joven quiera mejorar táctica, física e intelectualmente. Un jugador proyecto se tiene que formar también fuera de la cancha y una forma es ser universitario. Hemos hecho una Copa como inicio y está funcionando en Madrid y Cataluña y haremos una fase final este año en Granada. Si somos capaces de implantarlo en España y en Europa sería ideal. Cuesta mucho, pero ojalá se pueda hacer en el futuro.

