La situación económica de Vilanova aleja al gobierno de los grupos de la oposición

Cada vez que se trata un punto económico en un pleno de Vilanova, el grupo de gobierno y la oposición se enzarzan en una guerra de cifras para demostrar sus respectivas teorías sobre su estado. El pasado lunes, durante el debate para la aprobación de una serie de facturas pendientes de pago, por valor de 360.000 euros, no fue una excepción. La operación acabaría saliendo adelante con los votos a favor del propio grupo de gobierno y del PSOE, mientras que el BNG optaba por abstenerse en la operación que se realizará a través de un crédito extraordinario, un reconocimiento extrajudicial de crédito y un suplemento de crédito.

En lo que hubo discrepancias es en la situación económica. El grupo de gobierno, a través de Javier Tourís, sacó pecho de su gestión, asegurando que el Concello cuenta con un remanente de tesorería positivo cercano a los 900.000 euros. Sin embargo, los cálculos que realizan los grupos de la oposición es que la situación económica no sería tan boyante como presume el grupo de gobierno, sino que la deuda real del Concello se situaría en torno a los cinco millones de euros. El BNG, a través de su portavoz, Carmela Alfonso, incluso señaló que la cifra podría quedarse corta, ya que a esa cifra habría que añadir la deuda que no está reconocida y que no se ha pagado todavía.

El alcalde, Gonzalo Durán, despachó el punto asegurando que no está dispuesto “a responder a mentiras que se contestan con documentos; nosotros solo dialogamos sobre hechos reales” y aunque la oposición le solicitó que diese a conocer esos documentos, él se limitó a asegurar que ya eran públicos. El PSOE acabó votando a favor de abonar las facturas porque “las empresas tienen que cobrar para seguir con su actividad, pero nos tememos que, en breve, regresarán a pleno con más facturas sin reconocer que rondarán los 700.000 euros” lo que demostraría que “están realizando una gestión nefasta, endeudando este concello cada minuto que pasa”.

En lo que respecta a las cesiones de espacios del Concello, el BNG solicitó que se redacte un reglamento municipal para acceder a un local. No en vano, a las formaciones de la oposición no les convence el acuerdo de ceder de forma gratuita la segunda planta de Vista Real a la Fundación Galicia Sustentable al tratarse de una entidad privada.

El PP se abstiene en la moción de Altri

La construcción de una megafactoría de la empresa Altri en Palas de Rei, a orillas del río Ulla también se puso encima de la mesa a través de una moción del BNG en la que instaba al pleno a oponerse a la iniciativa. Tanto BNG y PSOE votaron a favor de la misma al considerar que esa factoría puede poner en riesgo los miles de puestos de trabajo que existen en la ría de Arousa vinculados directamente con la producción marisquera y acuícola. El PP, por su parte, optó por abstenerse, e incluso, llegó a plantear que la moción se quedase en espera, al entender que todavía no existen los informes medioambientales suficientes para saber el grado de contaminación, si es que lo tiene, que puede provocar la factoría. Los conservadores son partidarios de ver qué dicen los informes y actuar en función de los mismos, sin temblarles la mano para posicionarse en contra si se perjudica al tejido empresarial del municipio.

El PSOE acusa a Durán de “reírse de la gente” Los socialistas censuraban ayer el comportamiento del alcalde, Gonzalo Durán, en el turno de ruegos y preguntas, en el que recibieron una serie de contestaciones a las cuestiones que planteaban que “no son normales en democracia, salvo que lo único que quieras sea reírte de todos los vecinos de Vilanova”. Un ejemplo de ese tipo de respuestas ocurrió cuando los socialistas preguntaron por las aceras de Ousensa y por la carretera de Baión, encontrándose con que “no se nos explica nada de en qué situación se encuentra y se limita a decirnos que mejor que cuando gobernaba el PSOE la Diputación; esto no es una respuesta para los vecinos”. Otra de las cuestiones que pusieron encima de la mesa es el motivo de haber licitado hasta en dos ocasiones la remodelación de la plaza de abastos de Vilanova, dos licitaciones a las que no habría comparecido ninguna empresa. Los socialistas quieren saber si el Concello “va a hacer algún tipo de modificación al proyecto, pero la respuesta fue que “está en curso”. Con esa respuesta, queda claro para María José Vales, portavoz de los socialistas de Vilanova que “no tienen ni idea de lo que van a hacer, pero antes deberían explicar que es lo que le pasa al proyecto para que ninguna empresa quiera participar, pero en este Concello no existe ningún tipo de transparencia”. No es la primera vez que los grupos de la oposición se quejan de la ausencia de diálogo por parte del alcalde, Gonzalo Durán, al que siempre han acusado de pasar el rodillo de la mayoría absoluta que posee.

