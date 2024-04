Fole ve “surrealista” que Lago no solicitara a la Xunta una residencia para Cambados

La portavoz municipal del PP de Cambados, Sabela Fole, considera “surrealista y esperpéntico” que el alcalde Samuel Lago se quejara de que el municipio quedara fuera del plan de nuevas residencias de la Xunta cuando “no presentó ni solicitud ni proyecto en esta convocatoria”.

“Suponemos que el regidor buscaba enturbiar, como hace siempre, hablando de una supuesta persecución de la Xunta, que es la única administración que apuesta por Cambados con más de 10 millones de euros en inversiones, o quería abiertamente que se hiciera una prevaricación, algo que obviamente no va a hacer el gobierno gallego, para concederle al Concello una ayuda que no ha solicitado”.

Fole acusa al alcalde de “mentir a los vecinos con una absoluta desvergüenza política y con un tufo de desesperación, dado que nada funciona en el Concello”. La portavoz conservadora considera “alucinante que el alcalde manifestase que era factible que la Xunta incluyese el asilo o concediese una de esas inversiones para la villa del albariño “sin participar en la convocatoria pese a que encajaba perfectamente en los pliegos”. También puntalizó que la selección de los proyectos se realizó a través de una comisión mixta entre la Xunta y la Fegamp.

Por su parte, Samuel Lago quiso contestar a las acusaciones de Fole asegurando que “es surrealista que el PP exija al Concello que presentase una solicitud al plan de residencias hace dos años, cuando todavía no se conocía la venta del asilo”. El regidor no duda en calificar de “desfachatez” que el PP “no asuma responsabilidades en la defensa del asilo, tire balones fuera, no se ponga al lado de los vecinos y siga sin aclarar qué fue de las supuestas gestiones anunciadas en campaña electoral”.

También califica la negativa a recibirles en la Consellería de Política Social como “una falta de respeto institucional, ya que llevamos ocho meses aguardando por ese encuentro”. Por último insta a la Xunta a asumir la construcción de una residencia, ya que es la administración competente para ello.

