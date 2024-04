Las promesas de la música de Meaño y Ribadulla suben al escenario de As Covas

En el remozado pabellón de deportes de As Covas -a donde se desvió por temor a la lluvia- se celebraba en la tarde de ayer domingo el XII Festival de Bandas Xuvenís de Meaño, antesala del gran festival que, como es tradición, acoge la villa el último fin de semana de abril.

Parte del público asistente en la grada. | // IÑAKI ABELLA / Tino Hermida

Sobre la cancha de goma y grada de madera laminada, se daban cita ayer unas 300 personas para presenciar el festival de sus jóvenes promesas. Un evento que reunía sobre la pista a las bandas Xuvenil de Santa Cruz de Ribadulla y a las anfitrionas Infantil y la Xuvenil de la Unión Musical de Meaño, aunando entre las tres algo más de un centenar de jóvenes intérpretes.

Un momento del festival de bandas juveniles de música de Meaño / Iñaki Abella

El concierto lo iniciaban los alevines de la Banda Infantil de Meaño que, dirigida por el maestro Diego Javier Lorente, interpretaba, entre otras, el “Who Did it” de Jacob de Haan y una adaptación “The Planets” de Gustav Holst.

Intervenciones

A continuación, fue el turno de la Xuvenil da Escola Santa Cruz de Ribadulla. bajo la batuta del maestro Victor Manuel Collazo Neira. Con sus 40 instrumentistas, centraron su concierto en adaptaciones de música de cine y pop para bandas, tocando, entre otras, el “The Ludiows” de James Horner, la canción “Superstition” de Steve Wonder, o un mix de canciones de Michael Jackson. Dos últimos temas que no hicieron sino que los pies de los aquellos menos melómanos se fueran, irremediablemente, detrás de la música

Composiciones especiales

El tercer y último turno fue el de la Xuvenil de Unión Musical de Meaño, dirigida por el sanxenxino Antón Caneda Telmo, y que deleitó al público con “Fate of th Gods” (“El destino de los dioses”) de Steven Reineke, y la “Festa Paesana”. Este última, novedad de sus últimos conciertos, respondía a un poema sinfónico del holandés Jacob de Haan, y que explicaba el propio Antón Caneda: “Emula una jornada de fiesta en un pueblo -ilustraba- desde que amanecer, con la trompeta, con la marcha procesional, con sus campanas, carreras de caballos, su folclore y la fiesta que vive toda una villa italiana durante el día”.

El festival estaba organizado por la asociación Banda de Música de Meaño, contando con la colaboración del Concello y la Escuela de Música Municipal.