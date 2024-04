A figura da poetisa de Meaño Herminia Fariña rexurde no 120 aniversario do seu nacemento

“

Este pasado xoves, 4 de abril, cumpriuse o 120 aniversario do nacemento de Herminia Fariña. Esta poeta meañesa, muller briosa do seu tempo e que fora membro da Real Academia Galega polo seu compromiso coa terra e coa lingua, foi, ao cabo, unha das grandes voces inxustamente esquecidas. Mesmo, autores da talla de Vilar Ponte, Basilio Álvarez ou Méndez Ferrín teñen recoñecido botar en falta os seus versos nas escolmas e antoloxías literarias da poesía galega. O recoñecemento de Meaño para con este seu referente literario tivo un pulo a inicios dos anos 90, malia que non tivo a continuidade precisa para seguir lembrando a figura.

A inicios do século XX contadas eran as mulleres galegas que se adentraban no mundo literario. Ávida de atopar unha sucesión a Rosalía, a crítica literaria empezou a apuntar nos anos 20 a Herminia Fariña, poeta meañesa que viña de encandilar cos seus primeiros poemarios, “Cadencias”, “Seara” e “Pétalos líricos”, e que obtiveran gran aceptación de lectores e crítica. Manuel Cabanilllas referiu dos seus versos que “ten os decires doces, as inquedanzas fondas da alma e da raza, a musicalidade da nosa fala voadora e tenra, e a ledicia dos nosos costumes”. Nas páxinas do Diario de Galicia, proclamábase a Herminia como sucesora de Rosalía: “Nos asombra -escribía a crítica- con los felices arrestos de su musa genial, digna de la inspiración del más genial de todos nuestros poetas, precursor femenino de Herminia en la angustiosa senda del dolor que nunca se acaba”.

Poetas reunidos en Pontevedra en la década de los cincuenta. / FDV

Herminia Fariña Cobián nacía o 4 de abril de 1904 en Conxo (cando daquela era Concello), que hoxe se inclúe en Santiago de Compostela. Criouse no seo dunha familia de cinco irmáns, fillos de José Fariña González (tipógrafo pontevedrés na imprenta Millán), e que logo fixo carreira militar obtendo rango de capitán, e Regina Cobián Tejo, muller vencellada a Simes pola súa avóa materna.

Chegada a Simes

Precisamente para Simes veu vivir a familia, na casa radicada na parte baixa do lugar da Igrexa, cando a rapaza contaba uns dez anos de idade. Ao pouco, a familia trasladouse a Pontevedra, ao ser destinado o pai á formación militar no Cuartel de Infantería de San Fernando. Con quince anos, Herminia Fariña empeza a publicar os seus primeiros versos en galego, colaborando con A Nosa Terra e coa revista gráfica viguesa Vida Gallega, con máis de unha década na rúa.

En 1922, Herminia Fariña casou co vilagarcián Eduardo del Río Parada (irmán do compositor Bernardo del Río). Unha cerimonia que tivo lugar na capela da Peregrina en Pontevedra, e onde asinaron, entre outros e como testemuña, o propio Castelao (que acudía por parte do noivo dada a súa amizade con Bernardo del Río). Ao ano seguinte naceu o seu primerio fillo (Eduardo).

Quedou viuva de nova

Ao pouco, golpeouna un primeiro revés, ao quedar pronto viúva. En 1929 embarca no vapor alemán Cap Arcona rumbo a Arxentina, deixando aquí ao cativo ao cargo dos avós: “Os doy para siempre mi amor y mis lágrimas (escribe nos versos de despedida) / ¡Pues no he de volver”. Na travesía coñece ao redondelano Pedro Fontenla Camiña, que logo se vai convertir en segundo marido, casando os dous o 7 de xuño de 1930. Radicados en Bos Aires, o romance foi fan breve como intenso -apenas dous anos-, e rematou cun fin traumático (presumiblemente por morte do marido, se non hai certeza).

Herminia Fariña, en una foto de 1923 / FDV

Daquela, decide regresar en 1932, e instálase co seu pai -e co fillo Eduardo- na vila zaragozana de Calatayud. Logo, a súa residencia foi mudando, segundo o lugar a onde fora adscrito o pai, dada a súa carreira militar (Madrid, Burgos…). En 1939, Herminia Fariña casa por terceira vez, contraendo nupcias en Madrid con Isaac Sánchez Alonso. Dese enlace nacen dous fillos máis (Isaac e Mª Carme), pasando a vivir daquela a cabalo entre Madrid e Pontevedra.

O seu regreso a Simes era ocasional en fins de semana, agás no verán, que era cando pasaba as vacacións na súa casa da Igrexa. Foi a fins do anos 50 cando decide establecerse definitivamente na parroquia meañesa. Faino xunto coa súa filla Mª Carme, para entregarse ao seu “exilio bucólico, silente e nazareno”, como legou escrito. Entre a veciñanza, deixou a lembranza dunha muller que gustaba dos nenos, e que mesmo -refiren- tiña dado clases esporádicas de baile a un grupo de rapazas que adoitaban xuntarse a xogar polo seu eirado.

A influencia relixioxa

Herminia Fariña criárase no seo duha familia con moito arraigo relixioso, tal e como acredita o feito de que no seu día a familia doara á igrexa de Santa María de Simes o altar do Rosario, que aínda se conserva. Ao cabo, na súa última etapa en Simes, deixou a impronta dunha muller entregada á literatura e á misa diaria. Despois dunha curta enfermidade, finou na súa casa da Igrexa o 14 de outubro de 1967, sendo soterrada no cemiterio parroquial, vontade testamental que mesmo deixara escrito nun dos seus poemas: “Santa María de Simes / terra de millo e centeo / (…). Que cando m’en morra tiña / na paz de teu adro egrexo / un anaquiño de terra / pr’ascansar meu sono enterro”.

Chegada a Arxentina

Na súa chegada a Arxentina foi recibida pola comunidade galega e intensifica a súa produción literaria, multiplicando a colaboración con medios arxentinos e españois. Nese tempo foi homenaxeada alí pola sociedade “Hijos del Ayuntamiento de Meaño”, que así rezaba en Arxentina.

Herminia Fariña atravesa fronteiras, e pasa a ser recoñecido tamén por medios galego-americanos en Uruguay (publicacións en Galicia e Alma Gallega) e Cuba (coas revistas Eco de Galicia e Cultura Gallega). Neses anos escribe tamén os poemarios “Bajo el cielo porteño” y “Hossanna”.

Casa de Herminia Fariña, en la actualidad / FDV

O refuxio que inspirou a autora A vivenda de Simes, que no seu día fora bautizada polos veciños como “La Capitana” en alusión ao rango do pai, José Fariña González, estaba situada nun outeiro, e cun eirado sen arbolado daquela, que ofrecía unha plácida vista sobre o val. Unha ubicación que mesmo inspirara algúns dos seus versos: “Ay, mi casa, mi casa (escribía) / sobre el valle afelpado / cual paloma torcaz a medio vuelo / frente el azul inmenso del Atlántico”. Trala morte da poeta, a súa filla Mª Carme trasladouse a Madrid xunto con seu pai. Durante uns anos adoitaban retornar en verán e Semana Santa para compartir momentos na “Capitana”. Pero esas estancias na casa fóronse espaciando, ata quedar abandoada, na práctica, nos anos 70. O paso do tempo cebouse cuna casa hoxe estado ruinoso, co eirado, e mesmo co entrada, que conta cun acceso amputado pola ampliación do vial público colindante. O oco dun portal baleiro -ao que so hoxe se poder acceder a pe sorteando as estrugas-, coroado por un maceteiro sobre un piar, serve de entrada a un eirado, hoxe cuberto de vexetación e carballos -máis algún camelio- sobre un terreo disposto en noiros. Na parte superior, a modesta vivienda, cunha escada que daba entrada a unha pequena galería e pola que se accedía ao interior. Por poñente, unha galería -que era o seu lugar predilecto á hora de escribir- que tamén se servía dun acceso exterior de nove pasos de escaleira, e que arrancaba enmarcado por dous piares.

Miembro no numerario de la RAG

Herminia Fariña fora nomeada en 1925 membro non numerario da Real Academia Galega. A ela corresponde a iniciativa de dispoñer un libro en branco ao carón da tumba de Rosalía de Castro no Pantéon de Ilustres Galegos, e para poder deixar nel o visitante unhas verbas a Rosalia -iniciativa que fora aceptada entonces pola Real Academia e que se mantén-. En 1991, e tras repetidas peticións elevadas polo profesor Filgueira Valverde, o Concello de Pontevedra aviuse por fin -e unanimidade plenaria-, a darlle o nome de Herminia Fariña a unha das súas rúas. Tamén nos anos 90 fixo o propio o Concello de Santiago. E en outubro de 1993 o Concello de Meaño organiza unha homenaxe a esta poeta, con presenza de Filgueira Valverde, dando o seu nome á rúa que sobe desde o centro de Meaño cara o CEIP As Covas. Na parte alta da rúa, sito nunha pequena praza con xardín, descubriuse un busto da poeta, que fora esculpido en granito pola artista meañesa Ángeles Valladares (Dena). A mediados dos 90, o alcalde Jorge Domínguez pretendeu aproveitar aquel pulo para achegarse á Real Academia Galega, tanteando a posibilidade de que esta concedera á poeta a homenaxe nun dos días das Letras Galegas. Daquela, o rexedor recoñecía que: “aquel libriño de ‘Por España e para España’ foi una lousa que lle pechou moitas portas, e viñeron a decirme na práctica que me esquecera da proposta”.Mentar que o compositor meañés, Rafael Dovalo, musicou dous poemas de Herminia Fariña, “Lágrimas” e “Relembros do irmá emigrante”.

Os poemas inéditos Logo de asentada en Pontevedra, Herminia Fariña participa de xeito activo no mundo literario da vila, mantendo daquela estreita relación con Celso Emilio Ferreiro, Xosé Filgueira Valverde e Aurora Vidal, entre outras plumas. Daquela, a súa produción literaria dos anos 50 e 60 complétase cos folletos poemarios “Elogio labriego”, “Cantiga serea”, “Gabanza e prego á miña aldeia”, “Pesadumbre” (na honra da nai Regina, que acababa de finar o 18 de abril de 1961), e outros poemas publicados en FARO DE VIGO, Céltiga, Lar, o La Noche. Ademais, deixou unha decena de poemas inéditos, os cales viron a luz co libro de Guillermo Rodríguez, entonces edil de Cultura e Deportes, e que fora editado polo Concello de Meaño en colaboración coa Xunta. A eles suma algúns outros, nunca publicados, e que pemanecen manuscritos do seu puño e letra en Pontevedra nas mans dunha das netas. A de Fariña Cobián foi unha poesía musical e rosaliana, que evoca a terra, a aldea coa que sempre se identificou, e a desazón da emigración perenne no corazón dos galegos e galegas. E tamén, cunha anguria e tristura latentes e silandeiras, froito dunha vida de reveses, e que transpira en cada verso seu, propia dunha situación á que non lle ve remedio, como asumindo ese “alma de blues” musical. Un desacougo e pesimismo que comparte xa aos 18 anos, cando en “Cadencias”, refire: “Voy a morir,/ el pájaro agorero lo pregona.../ Voy a morir./ Mi cuerpo irá entre luces y entre flores,/ en atáud estrecho, tú lo verás ir”.

Suscríbete para seguir leyendo