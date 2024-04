Fenosa estudia nuevas ubicaciones para el deficiente transformador de Carril pero Ravella avisa: "No será fácil”

El deficiente funcionamiento del transformador soterrado bajo la Praza da Liberdade –al anegarse cuando coinciden fuertes lluvias y pleamar– trae de cabeza a los vecinos de Carril desde hace seis años, pues desde entonces viviendas y negocios sufren frecuentes cortes de luz que pueden llegar a prolongarse durante seis horas. Representantes de la asociación vecinal de la localidad carrilexa y de otras zonas de Vilagarcía, así como vecinos a título individual, acudieron ayer al pleno con más de 800 firmas debajo del brazo para exigir el traslado del equipo a otra ubicación desde la que se garantice un suministro eléctrico sin interrupciones.

“No solo hablamos del ocio o del trabajo, sino también de aquellas personas que necesitan de un aparato de soporte como puede ser una bomba de oxígeno o un respirador y cuyas baterías son bastante limitadas”, advirtió durante su alocución ante la corporación el presidente vecinal, Iago Carril.

La moción de los vecinos fue aprobada por unanimidad al considerar todos los partidos que se trata de una reivindicación “justa”. Por su parte, Tania García (PSOE) aseguró que desde que el gobierno local tuvo conocimiento de los problemas que estaba causando el transformador, inició las gestiones oportunas con Fenosa “con la dificultad que ello supone”, apostilló la portavoz.

La portavoz del gobierno, Tania García, y el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, ayer en el pleno. / Iñaki Abella

Calles estrechas y cercanía del aparato

Y es que aunque Fenosa se comprometió con el alcalde a estar estudiando alternativas, encontrar una “no será fácil” porque “en Carril hay mucha vivienda unifamiliar, las calles son muy estrechas” y el aparato “tiene que estar cerca de las casas” para que funcione bien. “De nada vale situarlo a 700 metros porque afectaría a la calidad del suministro”, aclaró Tania García. “No vamos a engañar a nadie. Es una infraestructura que a nadie le gusta tenerla cerca pero lejos no funciona”, agregó la concejala.

El alcalde, Alberto Varela, añadió que otro inconveniente a mayores para encontrar un emplazamiento alternativo es que buena parte del litoral de Carril depende de Portos de Galicia “y en sus terrenos no puede ser”. “Se están estudiando posibles ubicaciones y vosotros vais a ser los primeros en conocerlas”, se comprometió el regidor con los vecinos.

David Oliveira, del PP, se encargó de defender la moción sobre las deficiencias en Marxión. / Iñaki Abella

Inversión de 25.000 euros hace tres años

Sin embargo Roberto Domínguez, del PP, afirmó que “en la comisión del lunes nos dijeron todo lo contrario, que no tenía solución”. ”No es fácil y no está arreglado, pero está más cerca de lo que estaba”, replicó Varela, quien desveló que el transformador instalado bajo la Praza da Liberdade en 2010 se renovó hace solo tres años, con una inversión de 25.000 euros por parte de la compañía eléctrica. “A mí no me importa el dinero que tenga que poner Fenosa, pero la empresa no está dispuesta a perder ese dinero cada tres años”, dijo el alcalde. No obstante, “nosotros vamos a seguir insistiendo”, se comprometió.

En primer término, el portavoz de Esquerda Unida, Juan Fajardo, ayer. / Iñaki Abella

En la bancada de la oposición, Juan Fajardo (Esquerda Unida), el concejal más crítico y fiscalizador con la gestión de Varela (algo que se puede comprobar pleno tras pleno), recordó que el transformador se colocó “con nocturnidad y alevosía” en 2010, lo que supuso “una bofetada al pueblo de Carril” en palabras del presidente vecinal por aquel entonces.

Xabier Rodríguez (BNG) manifestó su deseo de que “se llegue a una solución satisfactoria” y Roberto Domínguez (PP) criticó que “si este fuera un ayuntamiento comprometido ya se habría solucionado”.

Rosa Abuín y Xabier Rodríguez, del BNG. / Iñaki Abella

Nuevo saneamiento en Vilar Ponte

Al pleno de ayer también acudieron vecinos de Marxión para exigir distintas mejoras en el barrio, entre ellas –y la más urgente– un nuevo saneamiento en la calle Vilar Ponte, donde las aguas fecales salen a la superficie, lo que obliga a los residentes a “convivir entre porquería y malos olores”, advirtió David Oliveira, encargado de defender la moción del PP, aprobada por unanimidad.

En este sentido, Tania García anunció que ya se está redactando el proyecto y que la inversión de la obra se consignará en el presupuesto de este año. Asimismo, el gobierno demandó a la empresa de limpieza que actúe con más frecuencia en el barrio.

Beatriz Dios Abad (a la derecha) habló de los problemas en Marxión. / Iñaki Abella

El PP se abstiene a la hora de pedir a Augas de Galicia que libere la desembocadura de O Con: “El proyecto está obsoleto” El alcalde de Vilagarcía comenzó el pleno transmitiendo las condolencias de parte de toda la corporación a la portavoz del PP, Ana Granja, que no pudo acudir a la sesión debido al fallecimiento de su madre a los 88 años. Tras las intervenciones vecinales de Marxión y Carril, el gobierno socialista defendió la primera de las dos mociones que llevaba a la sesión: instar a Augas de Galicia a liberar la desembocadura de O Con para reducir las inundaciones ahora que ha expirado la concesión a Ramón Moral y que la Autoridad Portuaria “ve con buenos ojos” la actuación. La petición dirigida hacia el organismo dependiente de la Xunta contó con el apoyo de Esquerda Unida y del BNG pero no con el del PP, que se decantó por la abstención argumentando que el proyecto de Augas de 2008 –en el que consideraba “prioritaria” la apertura del último tramo del río según los socialistas– “está claramente desactualizado, obsoleto”, calificó Jesús Rey desde la bancada popular. “Esta moción no tiene sentido mientras no se actúe en los otros tramos”, añadió. Una afirmación que desmintió el alcalde: “No es cierto que sea necesario hacer todo el proyecto completo, pues se eliminó el puente de la plaza de abastos. Ustedes están tratando de no molestar a Augas de Galicia”, espetó al principal grupo de la oposición. Varela también echó por tierra la afirmación de Rey de que la Xunta está elaborando “un nuevo proyecto actualizado con soluciones más reales”. “Lo que se está realizando es un estudio hidrológico”, rebatió el primer edil. Dejó claro que los tanques de tormentas que se están construyendo junto al mercado y en Fexdega “no van a solucionar las inundaciones, sino que son para evitar vertidos al río”. Xabier Rodríguez (BNG), por su parte, vislumbró en la postura del PP “cierta defensa de la nave” de Moral Riestra.

Fajardo denuncia un vertido de asfalto "sin control" en la Finca Douro En cuanto a estas obras de saneamiento que está ejecutando Augas en la ciudad, Juan Fajardo (EU) denunció públicamente que se está depositando “sin ningún control medioambiental” asfalto en la Finca Douro y sin que el Concello tome cartas en el asunto.

