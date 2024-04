La ausencia de marisco en las playas obliga a parar en A Illa

No están siendo buenos momentos para el marisqueo. Lo saben bien en A Illa de Arousa donde, el pasado miércoles, se celebró una asamblea de mariscadoras en la que se decidió cesar la actividad ante la ausencia de marisco en las playas. En principio, ese parón será de unos dos meses para intentar recuperar los arenales, aunque se baraja que, en alguna marea importante, se pueda ir a trabajar para garantizar algún ingreso a las mujeres que les permita, al menos, hacer frente al seguro. No en vano, muchas de ellas se van a quedar sin ningún tipo de ingreso ya que no entrarían en los supuestos fijados para recibir las ayudas fijadas por el cese de actividad.

Las mujeres han tenido que poner en una balanza enfrentarse a esa situación, la de no contar con ingresos de ningún tipo, o proteger lo poco que todavía les queda en las playas y han optado por esto último con el objetivo de garantizar los desoves, que comenzarán en las próximas semanas.

El último tope fijado para su trabajo fue de tan solo dos kilogramos de japónica, la única especie de la que todavía quedaban ejemplares para comercializar. El resto de especies, como la babosa, la fina o el berberecho, o han desaparecido de las playas o los individuos que se recogen en ellas no alcanzan la talla mínima de comercialización. Inma Rodríguez, reconocía ayer que “la decisión no ha sido nada fácil porque sabemos que hay gente que lo está pasando muy mal, gente cuya familia depende directamente de los ingresos que genera el mar y que ahora no están ingresando un solo euro porque los hombres no han cobrado todavía y las mujeres parece que no tenemos acceso a esas ayudas al no tener el 75% de pérdidas”

Las lluvias y los constantes temporales que se han registrado en los últimos meses podrían encontrarse detrás de la situación que se está viviendo en las playas, donde el marisco no consigue alcanzar el mínimo de talla comercial o, directamente, muere antes de poder ser extraído.

La situación de A Illa no es única en la ría, donde el marisqueo a pie está sufriendo un importante declive en su producción, con varias cofradías en las que también se ha adoptado la decisión de cesar con la actividad, un paro biológico que esperan que pueda funcionar.

