Pésimas expectativas en el regreso a la actividad de los mariscadores de Vilanova

Los mariscadores de Vilanova regresarán el próximo lunes a la actividad después del cese de actividad que se decretó en el mes de enero. Lo harán después de la celebración de una asamblea en la que fueron los propios mariscadores los que plantearon el regreso a la actividad después de unos meses muy duros para ellos por la falta de ingresos.

Sin embargo, el optimismo no cunde en el seno del sector, ya que las expectativas que existen son pésimas, sobre todo después de conocer los resultados de los muestreos realizados por los biólogos de zona y por la asistencia técnica adscrita a la Cofradía de Vilanova. Esos resultados apenas han encontrado reclutamiento y menos con tamaño comercial, por lo que “nos esperamos que la producción sea mínima, peo de algo tenemos que vivir, porque aquí solo se han cobrado los 550 euros de antes de las elecciones y no se ha vuelto a saber más de las ayudas comprometidas”, explicaban ayer los mariscadores de Vilanova. En el pósito vilanovés cuentan con un total de 80 embarcaciones, pero los roles que se han depositado en la Cofradía para reiniciar la actividad han sido tan solo 41. La situación de Vilanova no es excepcional, sino que está afectando a la mayor parte de las cofradías de la ría de Arousa, cuyos bancos marisqueros no producen como antes.

