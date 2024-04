La FGCN teme el traslado a Galicia de mafias del sur debido a la mayor presión en Gibraltar

La Fundación Galega Contra o Narcotráfico (FGCN) teme que organizaciones del crimen organizado del sur de la península se trasladen a Galicia para huir “del foco mediático y policial que actualmente está cercando Gibraltar”. “Desde Tui hasta Ribadeo es un mar de oportunidades para los narcotraficantes y es imposible vigilar toda la costa en todo momento”, comentaba ayer el presidente de la FGCN, Manuel Couceiro Cachaldora, durante la presentación de la gala anual de la entidad, que celebra su vigésimo primera edición este viernes en Vilagarcía.

No son los años 80 ni 90

Tal y como admitió el propio Cachaldora, “no estamos en los años 80 ni 90”, cuando la heroína empezó a entrar a mansalva por las rías gallegas, segando la vida de muchos jóvenes de la denominada “generación perdida”, pero “tampoco podemos dormirnos”, advirtió. Y es que “hay más droga que nunca, tanto de noche como de día”, señaló el responsable de la Fundación, en alusión tanto a las “incautaciones exageradas” (narcosubmarino de Vilaxoán, laboratorio de Cotobade, ...) como al cada vez más prematuro acceso al alcohol y a “las drogas blandas y de diseño”. “Una cosa lleva a la otra”, aseveró.

Cachaldora es consciente de que “se está consumiendo mucho, solo hay que darse una vuelta un día por la noche”. Pero a diferencia de la década de los ochenta, “los capos son un poco más listos” y no tan ostentosos. “Son más sutiles y no alardean tanto”, en palabras del portavoz de la FGCN.

Agradece la labor que está desarrollando la Policía Nacional de la capital arousana dirigida por Luis Hombreiro contra el ingente menudeo: “Están trabajando mucho realizando pequeñas aprehensiones, pero como siempre dicen ellos, los malos van más rápido”.

Además del plan contra el trapicheo puesto en marcha por la comisaría vilagarciana, los decomisos a gran escala se dispararon durante el año pasado, hasta el punto de llegar a cuadruplicarse los del Plan Nacional sobre Drogas.

Más recursos humanos

Con todo, la Fundación Galega Contra o Narcotráfico considera que son necesarios más medios, tanto humanos como técnicos, para combatir la actividad ilícita de las mafias de la droga.

Temas de Mocedades y Elton John para amenizar la gala La Gala Anual de la Fundación Galega Contra o Narcotráfico (FGCN) cumple su 21ª edición, los mismos años que tiene la Banda de Música de Vilagarcía, que el próximo viernes será la encargada de amenizar la velada. Y lo hará con temas de Mocedades, Elton John, muiñeiras y jotas “para evadirnos de los problemas del día a día; no buscamos un programa muy complicado”, confesó el director de la Banda, Suso Nogueira, quien admitió que él procede de la década de los noventa, “de una generación dura y muy complicada porque muchos compañeros ya no están aquí y otros están intentando hacer vida”. “El entorno musical también es una forma de luchar contra las malas compañías”, destacó. La gala se celebrará en el Auditorio de Vilagarcía este viernes a las 20.30 horas y la entrada será gratuita, por lo que puede acudir cualquier persona hasta completar aforo. Durante el transcurso del acto se entregarán las Nécoras de Ouro, si bien la identidad de los premiados no se desvelará hasta mañana miércoles. Este año se concederán cuatro distinciones “para reconocer la meritoria labor desarrollada por personas y entidades en la lucha contra el narcotráfico y las drogodependencias”. Como siempre dice Manuel Couceiro Cachaldora, “ojalá no tuviésemos que hacer esta gala” porque significaría que el narcotráfico habría pasado a la historia. Pero la realidad es la que es y “vamos a celebrar los gozos y sinsabores de nuestra lucha”, concluyó el presidente de la FGCN.

Precisamente las Nécoras de Ouro están pensadas para agradecer la labor de personas y entidades que luchan contra el tráfico de estupefacientes y las drogodependencias desde distintos ámbitos, como el judicial y policial, el sanitario o el de los medios de comunicación. “En ciertos sitios los narcos tiran piedras a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero aquí queremos que se sientan seguros y queridos”, expresó Manuel Couceiro Cachaldora, acompañado del gerente de la Fundación, Fernando Alonso, y del director de la Banda de Música de Vilagarcía, Suso Nogueira.

Los narcopisos

El presidente de la FGCN también aludió al incremento de la violencia en el mundo del narcotráfico, así como a la proliferación de narcopisos. “Como te toque un narcopiso al lado de tu casa te cambia la vida. Hay vecinos que nos llaman a la Fundación pidiendo ayuda”, avisa Cachaldora. Y es que no hace falta irse a las grandes ciudades para sufrir esta situación, ya que también ocurre en Vilagarcía. Si no que se lo digan a los vecinos de Os Duráns o de Ramón Cabanillas.

Fianzas más elevadas

Otro de los puntos que tocó el máximo responsable de la Fundación fueron los beneficios penitenciarios de los narcotraficantes que son condenados. “Cuando los coge la DEA en altamar todos piden venir para las cárceles españolas”, afirma. “Afortunadamente la sociedad en Galicia está muy sensibilizada, por lo que lo único que pedimos es que se cumplan las leyes. Y en este sentido sería bueno revisar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No pueden existir tantos beneficios penales. En media hora o en quince minutos consiguen miles de euros y salen de prisión. Las fianzas deberían ser más elevadas y que la vida en la cárcel fuese sin tantas sofisticaciones”, abogan desde la Fundación Galega Contra o Narcotráfico.

Por último, en cuanto al inspector de policía detenido hace unos días en el aeropuerto vigués de Peinador a instancias de un juzgado de Murcia por sus presuntas vinculaciones con el mundo del narcotráfico, Cachaldora no quiso referirse a ovejas negras, sino a que “en todos los ámbitos hay manchas”. Pero dejó claro que “son habas contadas”. “Sabemos de la profesionalidad y pureza de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”, ensalzó el presidente de la entidad.

