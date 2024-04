Na estela da Semana Santa é oportuno reflexionar sobre os beneficios e desafíos do turismo, considerado amplamente como motor económico vital que esperta paixóns e controversias. A hospitalidade, esa capacidade de recibir con brazos abertos e corazón xeneroso, non só marca a diferenza no día a día das persoas, senón que tamén define o núcleo do que significa un servizo excepcional neste sector. Porén, é importante recoñecer que existe unha parte da poboación que pode ver a chegada de xente allea como unha molestia. Isto é comprensible. Non obstante, nunca debemos esquecer que unha sociedade se conforma por unha serie de elementos alleos a un mesmo que, dentro dun certo orde nos fan mellores en conxunto pola suma de esforzos individuais. Así, aceptamos, e moitos de nós alegrámonos aínda que non nos dediquemos a iso, que haxa nos nosos lugares, fábricas, explotacións agrícolas, almacéns ou plataformas no mar, por poñer uns exemplos. Todo dentro dun orde suma, e o turismo debe ser xulgado baixo ese mesmo criterio. Este sector ten un efecto multiplicador noutras áreas da economía, como o comercio, a construción e o sector primario. En destinos turísticos, a comunidade local acaba beneficiándose do incremento de poboación temporal disposta a investir nas súas vacacións o que, en moitos casos, non gastarían no seu lugar de orixe. Todos estes actores forman parte da comunidade local, que a súa vez consome, constrúe e paga impostos na localidade, contribuíndo ao progreso colectivo. Con todo, para manter unha visión positiva do turismo, é necesario adoptar medidas e tomar decisións conscientes. Coido que non todo debe ser obxecto de explotación turística, como a vivenda en zonas que se consideren saturadas ou o uso sustentable dos espazos verdes.

Así mesmo, evitar o monocultivo do sector turístico é esencial, aínda que a ausencia de diversificación económica non debería atribuírse exclusivamente á presenza do turismo.

En resumo, quizáis un turismo de menor volume (ou máis consciente) en certas localizacións pero de maior calidade poida resultar nun incremento do TURISMO, no sentido máis amplo e positivo do termo.

A integración do turismo, cando se fai con respecto e consideración polas necesidades da comunidade local, pode ser unha forza positiva que contribúa ao benestar e desenvolvemento conxunto.

