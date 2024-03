Desde Meis a París para ser reconocido como un talento en el arte del helado

Alcanzar la excelencia en cualquier ámbito solo pasa por el talento y la perseverancia. Si a ello se le une el más alto reconocimiento poco más se puede pedir. Una situación así es la que viene de experimentar en París José Carlos Fariña Pouso, maestro cocinero en Comercial Reyvi y que viene de ganar el prestigioso premio “Trophées de la Glace” (Los Trofeos del Helado) entre profesionales de la cocina de países anglófonos e hispanohablantes.

Este concurso pone en valor el trabajo creativo en relación al helado. De todas las candidaturas presentadas, solo fueron seleccionados ocho finalistas, entre ellos Carlos Fariña quien estuvo el pasado lunes en la reconocida Escuela Ferrandi de París para elaborar las recetas de una copa y un plato de helado bajo la temática “Los sabores del mundo”.

El reconocimiento llega en una de las mejores escuelas de hostelería del mundo. / FDV

La dinámica del concurso obligaba a elaborar nueve raciones de cada una de las dos preparaciones en un tiempo máximo de 3 horas. Reconoce el cocinero responsable del aula de formación “Área Doce” en la sede de Comercial Reyvi en Meis que “a mí me dio el tiempo. Incluso me sobró un cuarto de hora. La verdad es que de los concursos a los que me presenté, éste era el que mejor había preparado”.

Bajo la atenta mirada de un jurado formado por figuras muy reconocidas dentro de la pastelería mundial como los franceses Philippe Urraca o Régis Marcon, además del catalán Sergi Vela, los ocho aspirantes fueron desarrollando sus recetas con el propio helado como único elemento previamente elaborado. Organizado por Le Compagnie des Desserts, distribuidora francesa de postres de primera categoría, Carlos Fariña tuvo que solicitar fuera de su amplio catálogo helado de castaña para sorprender con una receta de extraordinario nivel.

La copa elaborada para ganar el concurso. / FDV

Incluso antes de hacerse acreedor del precisado trofeo de vidrio simulando en su culmen una bola de helado con los colores de la bandera francesa, la experiencia ya estaba siendo única. Reconoce el cocinero natural de A Pobra que ya solo el hecho de cocinar en la Escuela Ferrandi ya resultó “impresionante. Tenía todo tipo de maquinaria puntera. Todo muy moderno y fue un lujo estar allí”.

Plato elaborado por Carlos Fariña. / FDV

El responsable de formar a clientes de Comercial Reyvi en la mejor utilización y aprovechamiento de los productos en la cocina, solo le pone un pero a su experiencia parisina: “Estaba tan enfrascado en hacer bien mi plato y mi copa que no tuve tiempo a ver como trabajaban los otros finalistas. La verdad es que había mucho nivel y me quedaron las ganas de aprender muchas cosas”.

El jurado no solo valoró el resultado final en boca, sino también el proceso, la limpieza y la estrategia a seguir en la elaboración. Y en todo ello, Carlos Fariña sumó la mayor puntuación para hacerse con un reconocimiento que también incluye la cantidad de 2.000 euros y una jornada de formación repostera en París de la mano del propio Philippe Urraca, presidente del jurado.

Carlos Fariña trabajando en el aula de formación "Área Doce" en Comercial Reyvi. / Iñaki Abella

La copa de helado compuesta por el cocinero arousano incluía una crema de marcarpone y helado de castaña con canela, cubiertos con tierra de castaña y cacao, unos puntos de gel de cítricos, dos castañas miméticas, hojas de castaña y brotes de anís. Todo ello rematado con aroma en frío de canela, a modo de bruma.

El plato tampoco le andaba a la zaga. Su presentación constaba de taco de obulato relleno de helado de cobertura de plantación “Alto El Sol” en Perú, cubierto con una ganache montada en haba tonka y culminada con caviar de ciruela mirabel, maltorocas de “Alto El Sol” y brotes de mandarina. Todo acompañado de una espuma caliente de la misma cobertura de “Alto El Sol” de Cacao Barry.

Todo un festival para los sentidos en forma de una copa y un plato que generó admiración entre el elegido grupo de profesionales que se dio cita en la Escuela Ferrandi. Una muestra más que la cocina gallega, y en concreto la arousana, está a la altura de las mejores del mundo. El helado tiene ahora un reconocido referente de primer nivel trabajando cada día en Meis.

Suscríbete para seguir leyendo