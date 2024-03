“Ojalá aquel día no hubiese cogido el coche”, dice el acusado de asesinar a Jéssica Méndez

El abogado del novio de la fallecida, Luciano Prado, manifestó que aquel día que salía de su casa, Jéssica Méndez no pudo imaginar que iba a ser objeto de “una carnicería, pero eso fue lo que ocurrió; es de película de terror”.

Este letrado calificó a José Carlos Eirín de “una persona metódica” y también destacó el hecho de que el acusado no quisiese hablar para defenderse durante el juicio, si bien “nadie puede defender lo que ha hecho, ni siquiera él mismo”, añadió abogado.

Esta acusación particular también destacó del acusado “su pasividad, no se ha inmutado, no ha hecho nada, se ha mantenido impasible”.

Por su parte, los peritos llamados por la defensa de Eirín pusieron en duda las hipótesis planteadas por los especialistas de la Guardia Civil y apuntaron cuestiones como que para hacer el giro que planteaban en una de las hipótesis oficiales “tendría que ser un experto en rallys para aprovechar la velocidad máxima de la curva”. También apuntaron la hipótesis de un tercer coche implicado.