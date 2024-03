Un enfermo de COVID persistente: "Siento un cansancio tan extraordinario que a veces hasta me dan ganas de llorar"

Xosé Vicenzo Freire Lestón sale a caminar todos los días. Los médicos le dicen que procure hacer cada día un poco más de ejercicio, y él trata de hacerles caso. Pero el peaje que paga es elevado. En ocasiones, el cuerpo se le rebela y lo obliga a meterse en cama durante días enteros. En otras, músculos y articulaciones protestan en forma de dolorosas contracturas.

“Siento un cansancio tan extraordinario que a veces hasta me dan ganas de llorar”. Él no está satisfecho con la atención que les presta el Sergas, pues cree que la unidad interdisciplinar de Montecelo poco puede ayudar a los enfermos con un único profesional y revisiones cada seis meses. Por eso, y viendo que apenas ha mejorado desde marzo del año pasado, confiesa con cierta resignación que, “a día de hoy ya me conformo con quedar así”.

El profesor y escritor vilagarciano está convencido de que ni el Estado ni las autonomías revelan el número exacto de pacientes de COVID persistente, “para que no se sepa que estamos ante un gravísimo problema de salud pública”. Asgacop calcula, con las estimaciones de la OMS y de la Red Española de Investigadores en COVID persistente, que en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés hay entre 9.000 y 12.000 personas con la enfermedad. Pero las cifras oficiales son muy inferiores. “Lo que estamos viendo -afirma Isabel Quintana- es que hay mucho infradiagnóstico. Hay muchos médicos que se niegan a diagnosticar esta enfermedad y conocemos casos en los que después de un primer diagnóstico de COVID persistente se le hizo al paciente una reevaluación y se le cambió el dictamen”.