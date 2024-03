Meis cerrará la guardería por obras más de seis meses, y busca una alternativa

El Ayuntamiento de Meis se verá obligado a cerrar su escuela infantil durante al menos seis meses, y está buscando un espacio al que poder trasladar ese servicio durante ese periodo. En caso de que no apareciese ninguno, el municipio tendría que cerrar durante ese tiempo la escuela infantil, por lo que ha recomendado a las familias que matriculen a sus hijos en otros centros.

La alcaldesa, Marta Giráldez, explicó ayer en una conferencia de prensa que la actual sede de la escuela infantil municipal presenta numerosas deficiencias. Se trata de un edificio ya antiguo, y los inspectores que acuden periódicamente al centro anotan una y otra vez que hay muchos asuntos que resolver.

Por ello, el Concello presentó un proyecto a una línea de ayudas de la Diputación de Pontevedra, y fue uno de los más valorados. En consecuencia, la Administración provincial ha comprometido al Concello la financiación necesaria para llevar a cabo la reforma de las instalaciones. Pero se trata de una rehabilitación en profundidad, casi integral, e incompatible con la presencia de los niños en el centro. Por ello, Marta Giráldez aseguró que no quedará más remedio que cerrar el edificio mientras duren las obras.

Lo que va a intentar el Concello es encontrar un lugar al que poder trasladar la guardería durante ese tiempo. Eso sí, la alcaldesa ya anuncia que no será fácil, puesto que, “la seguridad de los niños es lo primero”, y habrá que buscar un local que pueda adaptarse bien a sus nuevas funciones y cuya adaptación no sea inviable económicamente. Por ello, el Ayuntamiento ha pedido una cita con los técnicos de la Consellería de Política Social de la Xunta, que serán los que en último extremo indiquen si los locales propuestos por el Concello como sede provisional de la escuela infantil valen o no.

En lo que respecta a las obras en sí, Marta Giráldez avanzó que el plazo de ejecución es de seis meses, pero recordó que muy a menudo este tipo de trabajos se demoran más por la aparición de imprevistos. También señaló que en la medida de lo posible se intentará que los trabajos empiecen en verano, con lo que no afectarían tanto al desarrollo normal de la escuela.

En el mejor de los casos, si la obra se ciñese a seis meses y empezase en junio, los niños podrían regresar a la sede a principios de 2025. Pero lo más probable es que tengan que esperar unos meses más.

La alcaldesa explicó que la reforma de la escuela infantil, “es una obra de vital importancia para este Concello”, y que también permitirá crear un aula más, pensando ya en el futuro. “Haremos todo lo posible por mantener abierto el servicio, pero las circunstancias son las que son, y las subvenciones hay que justificarlas en un plazo determinado, porque si no se corre el riesgo de perderlas”, argumentó.

Entre tanto, y por si acaso finalmente se puede mantener el servicio en otro local, el Ayuntamiento ha abierto el periodo de matrícula para el curso próximo, eso sí, recomendando a las familias formalizarla en otra localidad. El cierre de la sede actual afectará también a las dos aulas de Mosteiro del Colexio Rural Agrupado (CRA), aunque en este caso el traslado de los niños será mucho más sencillo.

El Ayuntamiento contrata a ocho trabajadores

El Ayuntamiento de Meis contratará a ocho trabajadores con el Plan de Obras e Servicios de la Diputación. Se incorporarán en dos turnos, el primero a mediados de marzo, y el segundo, el 15 de abril, y tendrán contratos de siete meses y medio. La lista de aspirantes la remite la oficina de empleo, y la entrevista de selección se hace en el Concello. La Administración municipal ha solicitado tres peones de obras públicas, un peón forestal, un fontanero, un albañil, un electricista y un pintor. Con estos trabajadores, el Concello podrá reforzar sus brigadas para el mantenimiento de los edificios y espacios públicos.

Investigan la propiedad de un camino

El Ayuntamiento tiene inscrito como público un camino de Nogueiró de Abaixo (parroquia de San Tomé), pero un particular sostiene que se trata de una servidumbre de paso privada. Por ello, se ha abierto un expediente de investigación de la propiedad. El Concello ha dispuesto un mes de información pública, para que todos los vecinos que se consideren afectados presenten las alegaciones y la documentación que vean oportuna. Asimismo, a finales de abril finaliza el plazo para solicitar cambios de titularidad en las fincas del acuerdo de la concentración parcelaria de Paradela. Los afectados deberán remitir la documentación a la Consellería do Medio Rural.