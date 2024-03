“No quería quedarme con la duda de no probar hasta donde podría llegar en la música”

De Pontevedra a Madrid. Del fútbol sala a la música. Del anonimato al primer escalafón nacional. Son solo algunas claves de la trayectoria de Yoly Saa, quien mostrará su gran talento el domingo en Vilagarcía dentro del ciclo Achégate ao Salón. Será a partir de las 12.30 horas en el Salón García.

– “A golpes de fe” ha sido el título elegido para su primer disco. Casi se podría decir que es el perfecto resumen do lo que está siendo su carrera musical hasta la fecha. ¿Lo comparte?

– Lo comparto bastante. Mi carrera en la música, como la de cualquiera, es una carrera de fondo, una montaña rusa. Si no tienes fe se oscurece el camino. El mundo va muy rápido en todos los sentidos y, en la música, las canciones caducan a la semana y hay que perseverar mucho para poder seguir creciendo en la música. Hasta ahora siento que se me ha pasado todo muy rápido. También es verdad que todo forma parte de como consumimos. Es algo que no me parece positivo, pero son los ritmos que hay.

– Jugaba al fútbol sala, pero se apostó el “Todo contigo”, titulo de una de sus canciones, por la guitarra y no por el balón.

– Estuve cuatro años en Segunda División y cuatro años en Primera con el Poio Pescamar. La música me ocupaba cada vez más tiempo y había que decidir. Me vine a Madrid y ya no era compatible con el fútbol. Me apasionaba el fútbol sala, pero mi devoción por excelencia es la música. No podía quedarme con la duda de no probar hasta donde podía llegar. No venía con pretensiones, pero sí con mucha inquietud. Si dentro de 40 años estoy sentada en un sofá no tendré que reprocharme nunca el no haberlo intentado en la música.

– ¿Fue difícil esa decisión?

– Soy de tirar palante. Me aburro con facilidad y soy muy impulsiva. Creía que era el momento correcto. Estoy ganando mucho más de esta manera que con la vida que yo tenía. No era feliz del todo y me sentía un poco atrapada en una ciudad que no me aportaba lo que necesitaba. Además, a nivel creativo he abierto la mente. Madrid me ha aportado muchísimo y estoy muy contenta del paso que di.

La cantante pontevedresa está inmersa en la grabación de su segundo disco. / FDV

– ¿Aquel éxito de visualizaciones del vídeo colgado por sus amigos fue el espaldarazo de confianza que necesitaba para apostar por sí misma?

– Es verdad que aquel impacto en su momento me animó a hacer mis primeros conciertos de versiones. Nunca pensé que una personalidad como la mía se pudiese dedicar a la música. Soy introvertida y no pensaba en subirme a un escenario. Hay cosas que me resultan difíciles, pero eso me animó a hacer mis primeros conciertos de versiones con mis amigos. No escribía mis canciones ni nada, pero me fue naciendo el gusanillo.

– Hablando de vídeos, también hubo un click en su decisión de apostar por la música por culpa de Coldplay. Usted dirá.

– Soy muy impulsiva y una apasionada de la música desde siempre. Siempre tuvo la curiosidad por saber que sentirá esta gente encima de un escenario porque puede ser muy emocionante. Vi un concierto de Coldplay en Brasil con Chris Martin tirado en el suelo, un dron sobrevolando y más de 80.000 personas y aluciné. Quería ver que se siente cuando alguien canta tus canciones. Necesitaba irme a Madrid, conocer, tocar en el metro y beber de ese mundo.

– Se fue a Madrid a centrarse “De seis a seis” en hacer realidad su sueño. ¿Cómo fue ese proceso de ir derribando barreras?

– Complicado y confuso también. Es un mundo al que llegaba de nueva, en el que no sabes muy bien como va ni que intereses hay. Al principio te preguntas donde te has metido porque no todo el mundo tiene tu buena fe ni tu ingenuidad. Pero también es verdad que tuve la suerte que gente mejor posicionada me abrió las puertas de sus escenarios y de su casa. Me decían que tenía talento y que querían ayudarme de verdad, sin nada a cambio. Fueron apoyos de una gran ayuda, decisivos.

– Y cuanta importancia le da a aquel concurso para telonear a Andrés Suárez. ¿Fue él su “Salvavidas”?

– Mucha importancia. Fue un antes y un después conocerle. Es muy generoso y Andrés ha comido mucha mierda. Sabe lo que es tocar en un escenario para 10 personas. Es consciente de lo que cuesta sacar la cabeza y ahora da oportunidades a quien está en la situación por la que el pasó. Que alguien como Andrés me cediese su escenario en Madrid o en Santiago, es algo impresionante. Nadie me conocía hasta entonces. Él le habló a la Warner. Fue antes y un después.

Yoly Saa continúa creciendo en su carrera. / Marta G. Brea

– ¿Cómo se percibe ese momento en el que toma conciencia de que ya es una artista seguida y que los pasos seguidos le han llevado al escaparate más emergente de la música nacional?

– No lo sé. Siempre lo tengo muy confuso, incluso ahora. Hay veces que no te das cuenta hasta que ves 1.000 personas en tu concierto cantando tus canciones, quizá ahí es cuando te das cuenta que algo está pasando. Como vives como una persona normal hasta que no vas a esos sitios no eres consciente de donde estás. Desde luego, he madurado mucho en todo este proceso y, a la vez, adquieres una responsabilidad. Cuando eres un personaje popular todo puede ser sacado fuera de contexto.

“Me gusta tocar con banda y con sello rockero, pero hay una parte más íntima que es la que mostraré en Vilagarcía”

– Siempre con su “Galicia” en la mente. ¿Tanto la echa de menos que le dedicó una canción?

– Tiene mucho que ver esa morriña. Al mes de estar en Madrid ya me quería volver. Madrid tiene muchas cosas buenas, pero donde esté mi casa, mi familia y el mar que se quite todo lo demás. Mis padres me pararon los pies y me dijeron que si tenía morriña que hiciera una canción. Muy a menudo echo de menos. Ahora mucha gente se conecta con Galicia o con la tierra que han dejado con esta canción. Me siento orgullosa de haberla escrito.

– Tal es su caudal compositor que ya ha hecho canciones para artistas como Luz Casal, Ana Mena o Luz Casal.

– Es una parte, la de componer, que me sale de manera natural. Me gusta que la gente se suelte conmigo, escuchar mucho sobre sus experiencias y para componer me lo pone muy a tiro todo eso. Te cuentan cosas y lo convierto en música. Así también sales de tu zona de confort. Soy muy metafórica en mis composiciones y lo veo como un ejercicio. Suma y crezco componiendo y divirtiéndome con ello. Es un orgullo que gente como Luz Casal me llame y me diga que quiere que le haga una canción.

– Parece como si mostrara su carácter en sus canciones con una música muy autobiográfica.

– Son mis historias, pero no siempre escribes desde la rabia. Es muy autobiográfico y cuento lo que me pasa. Una parte de mí muy importante la proyecto en la música.

– Es usted más de “La calma” o de “Todo por los aires” cuando compone.

– Soy más de todo por los aires. No lo definiría como calma cuando tengo un proceso compositivo. Ahora hay una Yoly Saa menos amable y más contundente porque hay historias de vida que no tiene sentido suavizarlas.

– Viene a Vilagarcía en un formato más íntimo. ¿Puede ser que sea en esos escenarios donde se encuentra más a gusto?

– Estoy cómoda en cualquier sitio. Me gusta tocar con banda y con ese sello rockero, pero hay una parte más íntima que es la que voy a mostrar en Vilagarcía.