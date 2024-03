O xardín das traballadoras da conserva

O xardín anexo á biblioteca chamarase “Xardín traballadoras da conserva”, xa é un feito. Aprobouse cos votos a favor do goberno municipal. A oposición votou en contra. Existían dous xardíns diferentes, na súa localización e tamén na súa natureza: por unha banda os xardíns que están fronte as casas modernistas; e por outra, o que está anexo á biblioteca. Os dous espazos foran patrimonio da Familia Goday, pero hoxe despois dun convenio urbanístico son patrimonio municipal. Correspóndense coas fichas 3 e 5 do inventario de bens municipais. A decisión de homenaxear ás traballadoras da conserva e dedicarlles este xardín xurde da necesidade de poñer en valor e darlle visibilidade a todo o traballo que realizaron as mulleres da conserva nas 8 fábricas que chegou a haber no noso pobo. É unha humilde homenaxe para todas elas: as nosas nais, avoas e veciñas que deixaron a súa xuventude na fábrica, moitas delas dende moi nenas. O nome do xardín foi escollido con moita concordancia e responsabilidade, xa que está totalmente relacionado coa identidade, cultura e tradición de todo ese entorno que formou parte do tecido industrial do noso pobo. En ningún momento pensamos que existiría calquera tipo de polémica. Sorpréndenos que a alguén lle poida molestar a existencia dun xardín na honra dunha gran parte das mulleres traballadoras deste pobo. Sen embargo, o PP de A Illabuscou diferentes xustificacións para non apoiar esta proposta. Primeiro que teríamos que consultalo co pobo. Continuaron con que debían chamarse Xardíns de Goday porque Goday é da Illa. Tamén dixeron que hai un “susurro” que di que hai mulleres que están cobrando grazas a Goday. Estaría ben aclarar que si algunha persoa recibe unha pensión é grazas a un sistema democrático de benestar social que puxo en valor as cotizacións ao SOVI (seguro obligatorio de vejez e invalidez) que máis ben foron poucas e escasas nesa época, como ben saben tódas as mulleres da Arousa. Durante o pleno do 1 de marzo, a oposición dixo que non tiñan nada en contra do nome pero si coas formas. Pedían consenso para homenaxear ás traballadoras. Así que tivemos que refrescarlles a memoria, xa que a coherencia deste grupo brila pola súa ausencia. Non fai moito, no ano 2020, acometeuse unha revisión e actualización do rueiro municipal, dándolle nome a rúas e viarios de nova creación. O troco fíxose exactamente coas mesmas formas coas que fixemos o do xardín. Sabedes que votou o PP? A favor.

Non era unha nin dúas rúas, pero non lles importaron as formas nese momento. Pero non queda aquí a cousa, temos que explicar tamén que a rúa que pasa por diante do concello, agora denominada Rúa do Concello, ía chamarse Rúa A Vía. O técnico municipal propoñía ese nome en relación a unha vía que pasaba por alí que os que coñeceron a zona coas fábricas recordan perfectamente. Sen embargo, a un concelleiro do PP, que segue formando parte do grupo municipal na actualidade, ocorréuselle que esa rúa podería chamarse Rúa do Concello. E así foi, sen consultar ao pobo e pasando por riba do criterio do técnico. Aí si consideraron que o Pleno era soberano para poñerlle nome ás rúas e prazas. Que esa é outra, o pobo está representado no Pleno. Os argumentos da oposición non hai por onde collelos, non se sosteñen. Buscaron desculpas para non apoiar unha proposta coa que agora din estar de acordo. Ou ben lles molesta o nome ou os que lle molestamos somos quen o propoñemos. Ou ambas opcións son correctas. Lembramos que este xardín inaugurouse e abriuse ao público recentemente. En canto o expediente estea rematado e aprobado porase unha placa e algún acto máis ás traballadoras, que ben o merecen.

*Laura Castro é concelleira de Igualdade de A Illa.