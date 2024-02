A Illa clama por el coste que debe asumir por la Galiña Azul y del Servizo de Axuda no Fogar

A Illa tiene que desembolsar entre 25.000 y 30.000 euros cada año por cuestiones relacionadas con la Galiña Azul, además de asumir gran parte de los 400.000 euros que supone el coste del Servizo de Axuda no Fogar, dos servicios que no son competencia municipal, sino que deberían ser asumidos por la Xunta, el primero y por el Estado, el segundo, aportando fondos para evitar la “sangría” que sufren los municipios.

Es por este motivo que el BNG de A Illa presentará una moción en el pleno que se celebra mañana en la que exige a esas dos administraciones que asuman el coste de los dos servicios, primero, porque son de su competencia y, segundo, porque cuentan con los fondos suficientes para hacerlo mientras A Illa se ve obligada a destinar una parte muy importante de sus recursos a financiar una serie de servicios impropios.

Manuel Suárez, teniente de alcalde del Concello de A Illa insiste en que con la moción, “tratamos de incidir en la necesidad de que las administraciones como la Xunta o el Estado asuman sus competencias y dotar de fondos a estos servicios”. La Galiña Azul, por ejemplo, obliga al Concello a “aportar una cantidad fija por alumno a lo que hay que sumar mantenimiento y muchos otros gastos que no le corresponden a la Administración municipal; mientras, vemos como la Xunta financia de forma íntegra escuelas infantiles de carácter privado, algo que carece por completo de sentido”. En lo que respecta al Servizo de Axuda no Fogar, Suárez apunta que “el Concello está asumiendo una parte importante del mismo; del coste de 20 euros la hora, la Xunta y Estado solo pagan 12, el resto debe ser asumido por las arcas municipales; ambas administraciones deberían cubrir todas las horas que se necesitan, que no se están cubriendo por las limitaciones que tenemos los municipios”.

El coste al que deben hacer frente para cubrir estos servicios básicos para la población de A Illa “es muy alto y lo llevamos haciendo desde hace años sin que desde esas administraciones se hayan molestado en solucionarlo, por eso volvemos a reclamar que se tomen las medidas adecuadas para que se ocupen de sus competencias”.

El teniente de alcalde también se encuentra trabajando en el diseño de los presupuestos para el ejercicio 2024. El objetivo es que se encuentren listos en los próximos días, por lo que tendrán que ser llevados a un pleno extraordinario al no llegar a tiempo para el que se va a celebrar mañana en las dependencias del consistorio isleño.