Con la "neverita" a cuestas

A un cumpleaños, a una fiesta del colegio, a un restaurante o incluso a casa de los abuelos. Nico (5 años y medio) y Fabio (7 meses) son dos hermanos de Vilagarcía que llevan consigo una bolsa de nevera con comida “a todas partes” –afirma rotundamente su madre– debido a la enfermedad metabólica que ambos padecen desde que nacieron. Se trata de la fenilcetonuria, una patología hereditaria que les restringe enormemente el consumo de todo tipo de proteínas, tanto de origen animal como vegetal. Por ello, libremente no pueden comer carne, ni pescado, mariscos, huevos, lácteos y derivados, frutos secos o legumbres, entre otros.

Para la ingesta de pasta y arroz Jennifer Cores, la madre de los pequeños, recurre a alimentos aproteicos (sin proteínas) que compra a través de Asfega (Asociación Fenilcetonúrica y OTM de Galicia). “Fui a la asociación por primera vez a los dos meses de nacer Nico y me dio la vida, fue un antes y un después”, comenta agradecida.

Estos productos aproteicos, pese a estar subvencionados, son caros, pues un paquete de 125 gramos de galletas cuesta 2,30 euros, medio kilo de harina especial para hacer pan 4,5 euros y una sopa de letras 3 euros.

Su madre es nutricionista

Se da la paradoja de que Jennifer regenta un centro de nutrición en el centro de Vilagarcía. Es farmacéutica y nutricionista. De hecho centró su Trabajo Fin de Grado (TFG) en la enfermedad que padecen sus dos hijos.

La fenilcetonuria condiciona por completo el día a día de la familia: “Si vamos a un cumple llevamos nuestra neverita, a un restaurante también y si los dejo con alguien igual. A nosotros no nos surge cenar fuera, en nuestras vidas no existen las improvisaciones. Si creemos que vamos a regresar tarde les llevo la comida, y a comer a casa de algún familiar, también”, relata la progenitora. “Si vamos de viaje no podemos alojarnos en un hotel; tenemos que ir a un apartamento para poder cocinar”, agrega.

En el caso de Nico se suma un trastorno alimentario a consecuencia del TEA (Trastorno del Espectro Autista). Así, por el momento no come sólidos, solo purés. “Pero estamos en ello”, dice esperanzada Jennifer.

Duro varapalo

La nutricionista recuerda que cuando recibió la noticia de que Nico padecía una enfermedad metabólica el mundo se le vino encima. Fue un duro varapalo. “Cuando nació le dieron el alta y todo estaba bien. Me llamaron un viernes a las dos de la tarde para darme el resultado de la prueba del talón y lo primero que pensé es que había cubierto mal el papel en el hospital. Pero no, me dijeron que tenía una enfermedad que le podía afectar al cerebro y que tenía que ingresarlo en Santiago”, relata la madre.

Y es que el consumo incontrolado de proteínas podría acarrearle atrofia muscular, retraso mental o problemas de conducta.

De su segundo hijo la situación fue distinta, con más calma. “Yo esperaba que no fuera PKU (siglas de fenilcetonuria en inglés) porque había un 75% de posibilidades, pero un 25% de que sí lo fuera y salió que sí. Ya fue todo más rápido”.

La fenilcetonuria, una enfermedad rara que afecta a uno de cada 12.000 bebés y se detecta en el cribado neonatal Hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Raras, una efemérides que se celebra desde 2008. La fecha, el último día de febrero, adquiere gran simbolismo porque permite asociar la particularidad de este mes con la rareza de la patología. Según explican desde la Diputación de Pontevedra, cuya sede se iluminará esta noche de verde, el día de hoy no solo está dedicado a apoyar y dar visibilidad a los enfermos, sino también a reivindicar el papel de los cuidadores y personal sanitario que “juegan un papel clave para mejorar su calidad de vida”. Asimismo se pretende sensibilizar a la población sobre la importancia de la investigación y del diagnóstico precoz, pues “el principal problema al que se enfrenta el colectivo es que de media se tarda cuatro años en obtener un diagnóstico”. No es el caso de Nico y Fabio, pues la fenilcetonuria se detecta nada más nacer, en el cribado neonatal de metabolopatías conocido coloquialmente como “la prueba del talón”. Se trata de una enfermedad metabólica que afecta a una persona de cada 12.000 y no tiene cura. Es hereditaria y limita en gran medida la ingesta de proteínas. Una enfermedad se considera rara cuando la padecen menos de cinco personas por cada 10.000 habitantes. Se calcula que existen más de 7.000 dolencias raras en el mundo de las cuales están identificadas 6.172. A nivel mundial entre un 5% y un 7% de la población sufre alguna enfermedad rara, lo que se traduce en aproximadamente unas 200.000 personas en Galicia.

Fabio, de 7 meses, toma lactancia mixta (leche materna y una de fórmula especial) y ha empezado con la alimentación complementaria. Al igual que su hermano, también come frutas y verduras, y dos veces al día un suplemento de proteína sin el aminoácido que ellos no pueden consumir. Se trata de una fórmula que elabora la farmacia hospitalaria. Los niños acuden a la Unidad de Enfermedades Metabólicas del Hospital Clínico de Santiago; el menor cada tres meses y el mayor cada seis. Allí les hacen la revisión y les proporcionan las dietas.

Un aminoácido

Jennifer Cores explica en qué consiste la enfermedad de una forma muy didáctica: “Imagina que una proteína es un collar de perlas y el niño no metaboliza una de esas perlas, que genera unos tóxicos que dañarían su cerebro si las consumiera. Esa perla es un aminoácido, la fenilalanina”. Así, deben tener cuidado con ciertos medicamentos que contienen aspartamo, “que no es otra cosa que fenilalanina”.