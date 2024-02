“Estamos viendo cómo afectará el PMUS a Carril porque hay muy poco aparcamiento”

Carril, uno de los tres núcleos urbanos de Vilagarcía (junto con Vilaxoán y el propio centro de la ciudad), carecía de asociación de vecinos hasta que hace unos meses representantes de los colectivos culturales de la localidad y residentes a título particular fundaron Afoghacristos de Carril. Esta nomenclatura responde al apodo por el que se conoce a los carrilexos. “Las dos asociaciones anteriores no se disolvieron formalmente y no pudimos registrar el nombre de Asociación de Vecinos de Carril”, explica el presidente, Iago Carril Hierro, un joven de 23 años que estudia Ciencias Políticas en la USC y pertenece a Xuventudes Socialistas de Santiago.

En la directiva lo acompañan Jaime Guillín como vicepresidente, Sabela Mosteiro como secretaria y Alicia Barral como tesorera. Las vocalías las ocupan Eduardo Costa (Rompetimóns), Juan Manuel Castromán, Inmaculada López, Antonio González, José Eiras (Malveiras), Rosa Longa (comisión de fiestas de Santiago Apóstol), Elpidio Costa (Ameixarock) y Lourdes Durán (Gato Negro).

– ¿Cuándo y por qué nació la asociación de vecinos de Carril?

– Fue en verano. Hacía falta una reivindicación conjunta y desde las asociaciones culturales de Carril y también otras personas decidimos activar el proyecto. Ya hubo varias asociaciones anteriores pero nunca llegaron a funcionar de forma prolongada en el tiempo. La última duró muy poco por cuestiones internas, hace ya años.

– Había reivindicaciones que quedaban en el tintero.

– Sí. Hay ciertas problemáticas que son comunes a todo Carril y también queríamos hacer más presión en conjunto.

– Actualmente el transformador de la praza da Liberdade constituye una de las principales problemáticas en Carril. ¿Cómo está este asunto?

–Ahora mismo estamos recogiendo firmas para presentar en el Concello, para solicitar que el gobierno municipal y la empresa eléctrica muevan el transformador de sitio. Sabemos que no es peligroso, es decir, que no le va a dar un calambrazo a nadie para entendernos. Pero está por debajo del nivel del mar y causa problemas logísticos a bares y casas, que están hasta cuatro horas sin luz. El problema es más por los cortes en el suministro que de seguridad.

– El transformador está soterrado. ¿Cuándo se producen los cortes de luz?

– Cuando llueve mucho y hay marea alta se inunda y tienen que venir los técnicos.

– ¿Abogan por un nuevo emplazamiento soterrado o en superficie?

– El que garantice seguridad y un perfecto funcionamiento.

– ¿Qué zonas se abastecen de este equipamiento?

– Sabemos que da servicio a la plaza y alrededores, a alguna zona de calle de Esperanza y calle del Carmen.

– Costas está pendiente de regenerar la playa de Compostela y retirar el cadillo. ¿Cuál es la postura de la asociación vecinal al respecto?

– Es necesario eliminar esa planta porque acaba tirando pinchos y es perjudicial para la gente que va en bicicleta, para la que pasea por la playa, para los animales, ... Es un engorro cuando quieres acceder a la playa en verano. Si se regenera la playa sería lo más idóneo. Debería haberse hecho ya y Costas debe solucionarlo.

– ¿Qué otras reivindicaciones tiene Carril?

– Lo que primero solicitamos fue el cierre al tráfico pesado de Rosalía de Castro. Yo vivo en esta calle y cuando pasan camiones retumba toda la casa. Hablamos con el Concello para que instase a la Xunta y hay negociaciones. También se está pendiente de los empresarios del Puerto. Por otra parte, intentamos mover el tema de la restauración del cruceiro de la iglesia, buscando que Concello y Arzobispado a través del ecónomo lleguen a un acuerdo para repararlo. Se mandó un convenio desde el Concello al Arzobispado pero no sé si se resolvió.

– El Ayuntamiento estaría dispuesto a contribuir económicamente.

– A cambio de unas concesiones en terrenos de la iglesia sí. También estamos pendientes de si se ejecutan las obras de las calles Esperanza y Aduana y cómo puede afectar el nuevo PMUS (Plan de Mobilidade Urbana Sostible) a Carril. Nos estamos poniendo a disposición de todos los vecinos y del Concello para llegar a un acuerdo.

– ¿En qué consisten las obras?

– En la rúa Esperanza hay que arreglar el firme porque está en muy malas condiciones. En Aduana según el PMUS lo mejor sería peatonalizarla pero no lo acabamos de ver porque las plazas de aparcamiento en Carril son escasas.

– Imagino que la mayoría de viviendas no tienen garaje.

– No. Y donde los hay la mayoría son para uno o dos coches.

– El albergue sigue sin abrirse por discrepancias entre Xunta y Concello. ¿Les preocupa?

– Creemos que lo mejor es que las administraciones se pongan de acuerdo. Atraer peregrinos es un añadido para el sector hostelero.

– ¿Han abordado las necesidades de la localidad con el Concello?

– Sí. Tuvimos dos o tres reuniones. En la primera, la inicial, nos presentamos y tratamos el tráfico pesado por Rosalía de Castro. Tuvimos otro encuentro en el que abordamos el tema del cruceiro y también cuestiones urbanísticas como el aparcamiento, a ver si se puede habilitar algún estacionamiento disuasorio.

– ¿Dónde?

– En el monte San Roque, en el margen izquierdo según subes por la calle Castillejos. En el Concello estaban viendo si era viable por la orografía del terreno.

– ¿Se han entrevistado con otras administraciones distintas a la municipal?

– No. El Concello es la más cercana y puede mediar con otras instituciones.