La Ruta do Viño y una agencia de viajes se alían para atraer peregrinos

La Ruta do Viño Rías Baixas y una veintena de empresas asociadas a esta entidad participaron en una reunión de trabajo con Pilgrim, una agencia de viajes gallega muy orientada a la organización de viajes de peregrinos por los diferentes Caminos de Santiago. El encuentro se produjo en la sede de Rías Baixas, en Pontevedra, y el objetivo era mostrar a los responsables de Pilgrim las potencialidades del enoturismo.

En representación de la agencia, acudieron su gerente, Roberto Fraga, y la responsable del área Premium, Cristina San Martín, mientras que la delegación de la Ruta do Viño estaba encabezada por el presidente y la gerente, José Simón Ferro y Lorena Varela. A ellos se sumaron más de una veintena de socios de distintas categorías y subzonas de la Ruta (Val do Salnés, Condado do Tea, O Rosal y Soutomaior).

Los representantes de Pilgrim manifestaron al sector que “existe un nicho de mercado que demanda enoturismo”, y que su empresa va a apostar por esta fórmula y por el territorio de las Rías Baixas, “que cuenta con unos atributos únicos y diferentes”. Para ello, pidieron la colaboración entre empresas para desarrollar una propuesta atractiva para la demanda actual.

“Esta jornada de trabajo buscaba presentar a Pilgrim los diferentes aspectos que caracterizan y convierten en única a esta ruta del vino como producto enoturístico: su patrimonio vitivinícola, su territorio, sus variedades autóctonas y su calidad”, señalan desde la Ruta do Viño Rías Baixas, que es una de las más visitadas de España.

La agencia Pilgrim organiza a medida los viajes de peregrinos que quieren ir a Santiago, por diferentes Caminos, y que en ocasiones demandan excursiones o actividades complementarias a la peregrinación.

Es ahí donde entrarían en juego los socios de la Ruta do Viño, entre los que se encuentran bodegas, hoteles, restaurantes y empresas náuticas, entre otras.