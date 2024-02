O IES Castro Alobre festexa o Día de Rosalía coas pulseiras gañadoras

Os colexios e institutos da comarca conmemoraron onte como cada 23 de febreiro o aniversario do nacemento de Rosalía de Castro, do cal se cumpren 187 anos. No caso do IES Castro Alobre o estudantado festexou a efeméride co reparto das pulseiras de tea gañadoras do concurso convocado polo Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística (ENDL) do centro. Os obxectos vendéronse durante o tempo de recreo.

Os lemas gañadores foron os seguintes: “Eres a estrela que brila, eres o vento que zoa”; “Como chove miudiño, como miudiño chove...” e “Con valor coma rosa dicimos Galiza existe!”.

Dúas estudantes do Castro Alobre. / Iñaki Abella

Algúns dos alumnos xa pagaran as pulseiras con anterioridade e polo tanto só tiveron que recollelas no posto montado no vestíbulo do instituto. Unha das gañadoras mercou pulseiras por importe de 10 euros para distribuir o seu deseño.

Todos os anos o Equipo de Normalización Lingüística que coordina Ángela García pon a disposición da comunidade educativa algún tipo de obxecto cun lema ou deseño que ten que ver con Rosalía.

Hai anos encargáronse alfombriñas para o rato do ordenador que dicían “Rosalía 3.0”. No 2017 foron mochilas de paseo nas que se podía ler “Rosalíate” e no 2018 a idea foi enfocada a bolígrafos e lápices co lema “A letra con Rosalía entra”. Tamén se distribuiron bolsas para facer a compra con “Relea en galego”.

Os tres rapaces gañadores do concurso de pulseiras. / Iñaki Abella

No 2020 os usuarios do Centro Ocupacional O Saiar fixeron chaveiros e pequenas libretas con deseños de estudantes do Castro Alobre que rezaban “Rosalía lía”.

No 2021 o alumnado decorou máscaras con“Inspira Rosalía” para utilizalas durante a pandemia de coronavirus e xa no 2022 (edición na que se presentaron cen traballos) optouse por chapas. O ano pasado foron tazas.