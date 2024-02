El Tribunal Supremo será quién decida si es legal el contrato de la basura de Meis

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) también ha censurado la adhesión del Concello de Meis al contrato de recogida de la basura que ya tenían vigente los municipios de Cambados y Vilanova con la empresa Valoriza. La sentencia da la razón a la firma Servicios dos Concellos Galegos -que era la que recogía los residuos sólidos urbanos en Meis hasta la llegada de Valoriza-, y el Ayuntamiento ha anunciado que no recurrirá la sentencia en su contra. Pero sí lo ha hecho Valoriza, que ha acudido en casación al Tribunal Supremo.

La alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, comunicó ayer en una conferencia de prensa que la sala de lo Contencioso del TSXG también ha fallado en contra de la integración de Meis en el contrato mancomunado que tenían Cambados y Vilanova con Valoriza, como antes había hecho el Juzgado de lo Contencioso de Pontevedra. La regidora afirmó que aunque la administración local, “discrepa de la sentencia”, han decidido no seguir la vía judicial. Por el recurso en el TSXG, el Concello tendrá que abonar unas costas de 750 euros.

En todo caso, advierte de que este revés judicial no tendrá repercusión alguna en el servicio. “Va a seguir prestándose con total normalidad, con Valoriza, y el Ayuntamiento no tendrá que abonar ninguna indemnización ni sanción”. La sentencia no es firme, y por lo tanto no será necesario adoptar ninguna medida cautelar mientras no se conozca la resolución del Supremo. Y esto puede tardar desde unos pocos meses hasta más de un año.

De hecho, la regidora avanza que se mantiene el cronograma previsto para los próximos meses, que incluye el inminente despliegue del contenedor marrón (para residuos orgánicos) entre los establecimientos de hostelería.

Marta Giráldez añade que, aún en el supuesto de que Valoriza también pierda el recurso en el Supremo, esta misma empresa podría seguir prestando el servicio de recogida mientras no se convocase un nuevo concurso público de adjudicación.

“Queremos transmitir un mensaje de tranquilidad, porque todo seguirá igual”, manifestó Marta Giráldez en una conferencia de prensa ofrecida junto a concejales del grupo de gobierno socialista.

Discrepa con el TSXG

En cualquier caso, la regidora discrepa con la sentencia del TSXG por dos motivos fundamentales. El primero, porque considera que sigue sin acreditarse el interés legítimo de Servicios dos Concellos Galegos para impugnar la adhesión de Meis al contrato de Cambados y Vilanova, ya que la empresa no se presentó ni al concurso de la Mancomunidade do Salnés ni a los de Meis. Y, en segundo lugar, hizo énfasis en que el Ayuntamiento no se sumó al servicio mancomunado por capricho, sino después de convocar dos veces un concurso municipal y ver como en ambas quedaba desierto. Finalmente, defendió la gestión política en este asunto, argumentando que la adhesión se aprobó por mayoría absoluta en el pleno municipal (votaron a favor el PSOE y el BNG), y que la respaldaron por unanimidad los alcaldes de la comisión ejecutiva de la Mancomunidade.

Hoy se aprueba el presupuesto, que supera los cuatro millones de euros Esta tarde, Meis celebra un pleno extraordinario para aprobar los presupuestos de 2024. Será a las 20.30 horas. Marta Giráldez indica que el documento asciende este año a 4.236.000 euros, una cantidad ligeramente superior a la de los últimos años puesto que se han incorporado las subvenciones que ya están confirmadas. La regidora indicó que las inversiones más elevadas se acometen con aportaciones de otras administraciones, como ocurre con la reforma de la escuela infantil o la restauración de los petroglifos de Outeiro do Cribo. Giráldez señaló también que hay un incremento sustancial en las partidas de servicios sociales, y advirtió de que el servicio de ayuda en el hogar (SAF) supone “una sangría” para los concellos. Por ello, espera más implicación de otras administraciones con esta partida.