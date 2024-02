Renova lamenta que el Concello se centre más en festejos que en los problemas de Vilanova

Gobierno municipal o comisión de fiestas. Con esta pregunta arranca el último post de Renova Vilanova en sus redes sociales en las que acusa al Concello de centrarse más en preparar festejos que en resolver los problemas reales de los vecinos del municipio.

Para la formación independiente está claro que el gobierno municipal, encabezado por Gonzalo Durán, está más centrado en ser “una gran comisión de fiestas, que de cada diez cosas que presentan, ocho son comidas, bailes, chocolatadas y actividades similares”, que en resolver problemas, administrar bien el dinero de todos o impulsar proyectos en todas las parroquias y aldeas, especialmente, las del interior, Baión, Tremoedo o András, que se encuentran totalmente abandonadas”.

Desde la formación que lideró en las elecciones José Juan Durán y que ahora representa en el Concello Sonia López, afirma que “apoyamos la celebración de eventos festivos, actividades de animación o lúdicas, así como la promoción gastronómica, pero entendemos que el Concello no puede ser la comisión de fiestas en la que se ha convertido, no puede centrar su actividad en los festejos, sobre todo registrándose problemas muy graves a los que no está prestando ningún tipo de atención”.

Estos problemas, explican desde el partido son la “pérdida de población de Vilanova de Arousa, especialmente en las zonas rurales, con la marcha de jóvenes ante la falta de trabajo; la ausencia de servicios para los vecinos que residen en las parroquias más rurales y un largo número de deficiencias y falta de servicios que la gente no cambia por un plato de carne ao caldeiro y un poco de pulpo”.