Los “cementerios” de contenedores de Vilagarcía desaparecerán antes de Semana Santa

También es una incógnita cuándo el Ayuntamiento realizará las labores de descontaminación del subsuelo público en la avenida del Doutor Tourón a raíz de los vertidos de gasoil detectados por una comunidad de vecinos directamente afectada (en sus garajes).

Lo que sí avanzó ayer el alcalde Varela es que el proyecto para ejecutar la limpieza está elaborado por parte de la administración municipal y que ejecutarlo supondrá un desembolso aproximado de 80.000 euros. No se trata de una cantidad menor, por lo que el gobierno local incluirá una partida en los Presupuestos municipales de 2024.

En cualquier caso, el regidor recalcó que el Concello no es el responsable de esos vertidos, por lo que no cree adecuado que sean todos los vilagarcianos los que tengan que asumir el coste de la actuación. Por tanto la idea es pasar la factura al responsable de la incidencia. “Nosotros no originamos el problema”, insistió.