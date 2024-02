Vuelta a la normalidad en la piscina de Vilagarcía desde el 1 de marzo

La piscina municipal de Vilagarcía recuperará su horario habitual el 1 de marzo, viernes. Así lo comunicó ayer el Concello, en lo que supone un paso más para la vuelta a la normalidad de la instalación deportiva, que está inmersa en la primera fase de las obras de ampliación. Así, la piscina Celestino Briones reabrirá también el spa y se reanudan los cursos y actividades acuáticas con monitores.

El único servicio que no podrá utilizarse por el momento será el de los vestuarios. El Ayuntamiento explica que no están terminados porque se detectaron durante las obras unas deficiencias que no estaban previstas en el proyecto y que es necesario corregir ahora para que la reforma “concluya satisfactoriamente”. Ravella anuncia que, “en compensación por esta incidencia, la concesionaria aplicará un descuento del 50 por ciento en todas sus tarifas”.

De este modo, desde el 1 de marzo, la piscina abrirá de lunes a viernes de forma ininterrumpida de 7.00 a 23.30 horas. Los sábados funcionará de 8.00 a 21.00 horas y los domingos de 10.00 a 13.30 horas. Además, a partir de esa fecha ya no será necesario realizar reserva para acceder a las instalaciones. Eso sí, habrá que registrarse previamente a través de la aplicación móvil para realizar las actividades dirigidas.

Los vestuarios siguen inutilizados por la aparición de deficiencias imprevistas

Aunque los vestuarios no estén operativos, los usuarios tendrán habilitados los servicios provisionales para cubrir las necesidades básicas durante las obras de mejora. El funcionamiento será similar a lo que se ha hecho hasta ahora. Así, la zona de aguas contará con cambiadores, duchas y taquillas, y los usuarios de la sala de gimnasio y de las actividades con monitor dispondrán de taquillas y de una zona para cambiar el calzado.

Desde Ravella apuntan asimismo que debido a las nuevas obras que se están haciendo por las deficiencias detectadas durante la reforma, se ha acordado ampliar el plazo de ejecución de los trabajos hasta el 18 de abril. Así, hay que hacer una serie de arreglos en la cubierta, para evitar filtraciones, mejorar el grupo de presión y los conductos de climatización. El presupuesto de este modificado asciende a 104.000 euros.

Un proyecto de 3,7 millones

La ampliación y puesta a punto de la piscina municipal de Vilagarcía supondrá una inversión total de 3,7 millones de euros. Para agilizar los trámites y los trabajos, el proyecto se dividió en dos lotes, y el primero (reforma de vestuarios y galería) es el que se está ejecutando ahora.

Ante la envergadura del proyecto -se prevé la construcción de un nuevo edificio para albergar la segunda piscina-, el gobierno local consideró oportuno atender ya ahora las deficiencias que aparecieron de forma imprevista aprovechando las obras en curso.

De esta forma, “además de evitar que los problemas se agraven con el tiempo, la actuación se completará satisfactoriamente y se evitará tener que realizar más obras a corto plazo, con el consiguiente inconveniente de tener que volver a cerrar las instalaciones”, argumenta el municipio en un comunicado.